“Teveel kappers in Sint-Niklaas” - Kappersfenomeen in Wase hoofdstad zelfs besproken in gemeenteraad JVS

28 november 2018

09u05 0 Sint-Niklaas Krijgt Sint-Niklaas af te rekenen met een wildgroei aan kappers? In het stadscentrum lijkt het wel zo, met in sommige straten echt opvallend veel kapsalons. Het kappersfenomeen werd intussen zelfs in de gemeenteraad besproken.

Het is misschien niet altijd even opvallend voor Sint-Niklazenaren zelf, maar zeker bij inwijkelingen of bezoekers die het winkelaanbod in de stadskern graag eens aandachtig bekijken, hoor je die opmerking wel vaker: “Deze stad telt zovéél kappers!”. Wie in Sint-Niklaas last heeft van een al te weelderige haardos, hoeft inderdaad niet lang te zoeken om een kapper te vinden. Het aanbod van kappers, barbiers, coiffeurs, hairstylisten tot zelfs ‘hair & wellness’-zaken is groot. Alleen al in de stadskern gaat het om meer dan veertig kapperszaken. En alleen al in de Stationsstraat zijn er zes kappers. Waarom is dat zo’n lucratieve business in Sint-Niklaas? Of gaat de Sint-Niklazenaar gemiddeld veel frequenter op kappersbezoek dan in andere steden? Een grondige studie van het kappersfenomeen in de Wase hoofdstad is er nog niet gebeurd, maar het leverde alvast wél vragen op in de gemeenteraadscommissie Lokale Economie. “Er zijn veel te veel coiffeurs in Sint-Niklaas. In sommige straten zijn er wel drie of vier. Kan daar niks aan worden gedaan?”, vroeg Roland Pannecoucke (Vlaams Belang).

“Concurrentie is moordend”

Voor schepen voor Lokale Economie Carl Hanssens (N-VA) is het fenomeen ook niet onbekend. “Ik merk ook dat er zeker geen nood is aan nog méér kappers, integendeel. Er zijn inderdaad wel heel veel kappers in onze stad. Als we investeerders of ondernemers over de vloer krijgen, proberen we te sturen door gericht advies te geven. Als het om een nieuwe kapperszaak gaat, raden we dat af. De concurrentie is dan ook moordend. We proberen dat duidelijk te maken. Als stad hebben we er ook geen belang bij dat een zaak na drie maanden failliet gaat. We hebben ook startersbrochures en we bieden de nodige feedback. Maar als men niet luistert... Uiteindelijk reguleert zo’n situatie zichzelf ook wel, door het spel van vraag en aanbod.”