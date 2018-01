"Terugkeer onmogelijk, dus dankbaar voor steun hier" SYRISCHE FAMILIES OP DE KOFFIE BIJ BISSCHOP JORIS VERGAUWEN

02u24 0 Joris Vergauwen Bisschop Luc Van Looy verwelkomt vijf vluchtelingenfamilies, allen Syrische christenen. Sint-Niklaas Vijf Syrische vluchtelingenfamilies zijn zondag, op de Werelddag van de Vluchteling, in Sint-Niklaas op een warme manier ontvangen door bisschop Luc Van Looy. De Syrische christenen komen uit het kapotgeschoten Homs en Aleppo en proberen in Sint-Niklaas een nieuwe toekomst uit te bouwen.

Het verhaal van élke vluchteling, van waar dan ook, is bijzonder. Op de Werelddag van de Vluchteling gisteren kregen in Sint-Niklaas vijf Syrische families de kans om hun verhaal te vertellen. Bisschop Luc Van Looy nodigde hen uit in de kerk voor de zondagsviering en nadien voor een ontmoeting in de dekenij. De bisschop hielp via zijn contacten met Caritas Spanje ook om een familie verenigd te krijgen in Sint-Niklaas.





Daarvoor is de 50-jarige Fida Bitar, die drie jaar geleden alleen de oversteek maakte naar Europa, via Turkije en de Middellandse Zee, heel dankbaar. "De zoektocht naar een beter leven heeft me uiteindelijk in Sint-Niklaas gebracht, in het Rode Kruis-asielcentrum in de Kasteelstraat. Het was erg moeilijk om mijn vrouw en zoon te laten overkomen, maar dat is na een jaar toch gelukt. Salim - hij is nu 13 jaar - gaat naar school in Forum Da Vinci in Sint-Niklaas. Hij heeft veel vrienden en is gelukkig. Ikzelf werk als vrijwilliger. Hoe zeer ik ook gehecht ben aan mijn land, we hebben niet de middelen om opnieuw een leven op te bouwen ginder én het is bijna onmogelijk om als christen terug te keren. Vroeger konden christenen en moslims naast elkaar leven, nu niet meer. Het zijn harde jaren geweest, maar we zijn heel erg dankbaar voor de steun in België en in Sint-Niklaas."





Joris Vergauwen Fadi en Ebtesam, samen met hun dochtertje Hazel (1).

Beginnen werken

Ook bij het jonge gezin van Fadi en Ebtesam en hun 1-jarig dochtertje Hazel klinkt het zo. "We komen uit Homs, waar alles verwoest is. We zijn heel gelukkig dat we nu hier samen zijn. Voor ons krijgt nu stilaan een heel nieuw leven vorm. We zijn heel blij met alle steun. We kunnen binnenkort ook beginnen werken. We willen heel graag deel uitmaken van de samenleving. Daarvoor zullen we alles doen."





Na de oproep van paus Franciscus in 2015 om vluchtelingengezinnen op een menselijke manier te ontvangen, nemen de Belgische bisschoppen die taak ernstig. En om de aandacht hierop te vestigen gingen de bisschoppen gisteren elk in hun bisdom op bezoek bij vluchtelingenfamilies en bij de vrijwilligers die hen opvangen en ondersteunen. "Luisteren, hen een hart onder de riem steken, samen zijn: dat is belangrijk voor alle mensen en zeker voor vluchtelingenfamilies. We moeten ons de vraag blijven stellen hoe we deze mensen op een goeie, humane manier kunnen opvangen. En de hoop is dat er mensen opstaan om hen bij te staan. Het gaat niet alleen om papieren en werk, maar vooral om aanvaard worden in onze samenleving. Deze vijf families van Syrische christenen in Sint-Niklaas staan in zekere zin al ver. Ze hebben een plekje gevonden, terwijl er nog veel mensen in nood aan de deur staan. Binnen onze mogelijkheden en structuren moeten we ons afvragen wat we kunnen doen. En de Kerk is één van die structuren die die rol opneemt."