'Taxirit' met 14 passagiers kost bestuurder 680 euro 20 februari 2018

Hoe de man het voor elkaar gekregen heeft, is een raadsel, maar een 43-jarige bestuurder uit Sint-Niklaas is er op 15 juli vorig jaar in geslaagd 14 passagiers in zijn voertuig te proppen. Het ging wel om een bestelwagen Mercedes Vito, maar officieel was de wagen wel slechts uitgerust voor vier passagiers en een bestuurder. De politie zette de wagen aan de kant en haalde de tien 'overtollige' inzittenden eruit. Zij mochten te voet naar huis. De bestuurder werd gisteren in de politierechtbank veroordeeld tot een geldboete van 680 euro. (PKM)