't Hof van Commerce in De Casino 30 augustus 2018

De twintigste verjaardag van 't Hof van Commerce wordt ook in de Sint-Niklase concertzaal De Casino gevierd. Dat gebeurt op donderdag 20 december, maar de ticketverkoop gaat nu al van start. 't Hof van Commerce speelt in De Casino zijn laatste show, daarna gaat de band weer on hold. 'Zeg ne ki oe loat ist!': het concert start om 20.30 uur. Info en tickets: www.decasino.be. (JVS)