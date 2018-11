’t Hemelrijk pakt uit met ‘Winter Sessions’ Reeks akoestische concerten op donderdag in café JVS

13 november 2018

12u49 3 Sint-Niklaas Café ’t Hemelrijk op de Grote Markt van Sint-Niklaas pakt de komende vier weken uit met ‘Winter Sessions’, intieme concerten van een reeks veelbelovende singer-songwriters en bands. Donderdag bijt Slow Pilot de spits af.

In het voorjaar bracht ‘t Hemelrijk al de ‘Spring Sessions’. Nu komt er dus een vervolg met de ‘Winter Sessions’. De aanpak is dezelfde: intiem en akoestisch, in een bijna huiselijke sfeer, met bands en singer-songwriters die ofwel al een zekere gevestigde waarde zijn ofwel op de rand van de doorbraak staan. En de achterliggende motivatie is opnieuw om meer live-muziek te brengen in Sint-Niklaas. “In het voorjaar was het in zekere zin een gok, maar we waren heel tevreden over de opkomst. Ook nu zijn de concerten weer gratis. Dat is niet evident, maar we willen bewust de drempel laag houden. We vragen wel een vrije bijdrage, naar ieders budget”, klinkt het bij Bart Foubert, zelf muzikant, en cafébaas Steve Vonck.

Donderdag 15 november staat Slow Pilot op het podium van ‘t Hemelrijk. De donderdagen daarna zakken achtereenvolgens HYPER! (22/11), Tom Dice en Kato (29/11) en Mathieu & Guillaume (6/12) af naar de muziekkroeg in Sint-Niklaas.

“Samenwerken met andere muziekcafés”

Net als ‘t Hemelrijk hebben ook café Thalassa en De Nest, in de schoot van jeugdhuis Den Eglantier, een live-programma. “Het zou mooi zijn om in de toekomst een samenwerking uit te bouwen met die andere muziekcafés en organisatoren. Dat zou voor Sint-Niklaas een grote meerwaarde betekenen én bands en artiesten zouden veel meer podiumkansen krijgen.”