't Hemelrijk pakt uit met Spring Sessions CAFÉ SERVEERT NA JAREN STILTE OPNIEUW LIVEMUZIEK JORIS VERGAUWEN

23 februari 2018

02u43 0 Sint-Niklaas Café 't Hemelrijk pakt de komende vier weken uit met 'Spring Sessions', intieme concerten van een reeks veelbelovende en stilaan gevestigde singer-songwriters. Een initiatief van Karree Konfituur-frontman Bart Foubert en cafébaas Steve Vonck, die hiermee een aanzet willen geven om opnieuw meer livemuziek te brengen in de kroeg op de Grote Markt.

De herinnering aan de goeie, ouwe rock 'n roll-dagen in café 't Hemelrijk op de Grote Markt zijn al bijna vervlogen. Zo lang is het intussen geleden dat er in de kroeg nog livemuziek werd geserveerd. En dat blijkt ook zijn weerslag te hebben, niet alleen op de muziekbeleving van de jongere generaties in Sint-Niklaas, maar ook op de podiumkansen en dus het enthousiasme bij jonge, beloftevolle muzikanten en bands. Het grote podium van concertzaal De Casino heeft eveneens al een grote drempel, en verder zijn de kansen om op een cafépodium te kruipen en je ding te mógen doen bijna onbestaande geworden in de Wase hoofdstad. "Het is voor ons een moeilijk verhaal geworden", vertelt 't Hemelrijk-uitbater Steve Vonck.





Gabriel Rios

"Tot voor een zestal jaar geleden hadden we hier drie repetitielokalen én een podium. Livemuziek hoorde er gewoon bij. Niet alleen jonge bands, maar ook gevestigde namen als Gabriel Rios en zelfs Herman Brood hebben hier nog opgetreden. En sinds een paar jaar is het achteruitgegaan, niet in het minst omdat een projectontwikkelaar een appartementsgebouw neerpootte naast het café zonder enige isolatie tussen. Een geweldig idee."





Charlatan

Om het rock 'n roll-tij toch enigszins te keren, kwam Bart Foubert - zanger van Karree Konfituur en niet gevrijwaard van enig vakbondsgevoel in zijn muzieksector - met het idee aandraven om opnieuw met livemuziek te starten in 't Hemelrijk, zij het dan intiem en akoestisch, in een bijna huiselijke sfeer als livingconcerten. En zo gaan volgende week de 'Spring Sessions' er van start. "Vele vrienden-muzikanten stelden me de vraag of er in Sint-Niklaas geen podiumkansen zijn. 't Hemelrijk is altijd een beetje de 'Charlatan van Sint-Niklaas' geweest. En net in deze voorjaarsperiode zijn vele muzikanten op zoek naar kansen voor try-outs, net voor de zomerfestivals er weer aankomen. Daarom gaan we nu vier weken lang, elke donderdag, mooie mensen op het podium van 't Hemelrijk zetten, vier toppers in muziekland, singer-songwriters met een verhaal én een toekomst. 'Hemelrijk intiem', zou je het kunnen omschrijven. En dit kan een aanzet zijn voor méér."





Koen zoekt een Kris

Op donderdag 1 maart bijten Michael Asnot en zijn vriendin Silke Mastbooms de spits af. Asnot won vorig jaar het Eén-programma 'Koen zoekt een Kris', waarin Koen Wauters op zoek ging naar een eenmalige vervanger voor zijn broer bij Clouseau. Met zijn eigen project haalde hij De Nieuwe Lichting van Studio Brussel. Silke Mastbooms werd tweede in The Voice Van Vlaanderen 2012. Op 8 maart komt Laura Cortese (VS), een eigenzinnige singer-songwriter met viool, samen met zangeres Cleo Janse, gitariste en zangeres van onder meer Bony King. Op 15 maart is er Elise K, aanstormend talent uit Eeklo op de rand van de doorbraak. Op 22 maart tot slot sluit Willow Cabin, met Steven Vergauwen (Ertebrekers, Laura Tesoro) en zijn vriendin en actrice Joyce Buelens, de Spring Sessions af. De toegang is telkens gratis.