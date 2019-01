“Strijd tegen asbest opvoeren”: stad zoekt ‘projectcoördinator asbest’ voor actieplan ‘Sint-Niklaas asbestveilig’ JVS

29 januari 2019

21u55 0 Sint-Niklaas Het Sint-Niklase stadsbestuur kondigt een intensievere strijd tegen asbest aan. Daarvoor gaat het een ‘projectcoördinator asbest’ aanwerven. Die krijgt de opdracht om een actieplan ‘Sint-Niklaas asbestveilig’ op te maken. Ook komt er een overlegstructuur waarin onder meer experts, bewoners en slachtoffers betrokken worden.

Schepen voor Milieu Wout De Meester (Groen) kondigt een aantal maatregelen aan om het asbestprobleem in Sint-Niklaas aan te pakken. De Wase hoofdstad staat immers niet alleen bekend als de ballonstad van Vlaanderen, maar ook als de asbesthoofdstad van Vlaanderen. “Eerst en vooral willen we snel een ‘projectcoördinator asbest’ aanwerven. Die persoon moet alle acties coördineren. We hebben al het nodige budget vrijgemaakt, maar een eerste sollicitatieronde leverde jammer genoeg geen geschikte kandidaat op. Er zal dus een nieuwe poging volgen om een projectcoördinator te vinden.”

Bewoners en slachtoffers

Het takenpakket van die projectcoördinator: het uitwerken van samenkoopformules voor leidingisolatie, vloerbedekking en dakvervanging, de opmaak van een asbestinventaris, het opmaken van een actieplan ‘Sint-Niklaas asbestveilig’ en het oprichten van een overlegstructuur waarin onder meer experts, bewoners en slachtoffers betrokken worden.

“Bij OVAM hebben we al goedkeuring gekregen voor de organisatie van die samenkoopformules, waardoor er ook financiële steun komt. We hebben zelf een jaarlijks budget van 45.000 euro voor het uitwerken van een asbestveilig beleid. Sinds de invoering van de nieuwe balie ‘Bouwen en milieu’ in het stadhuis kan iedereen ook daar terecht voor vragen en informatie over asbest. De loketmedewerkers kregen in november een extra vorming over asbest. Ook de medewerkers van de recyclageparken namen deel aan die opleiding. Kortom, we voeren de strijd tegen asbest op.”

Meeste asbestslachtoffers

Al vele decennia maakt asbest een groot aantal slachtoffers in Sint-Niklaas. Met 21 tot 30 gevallen per 10.000 inwoners zit Sint-Niklaas in de hoogste categorie op vlak van erkende asbestslachtoffers in Vlaanderen. De firma SVK, gevestigd in het Sint-Niklase centrum, was decennialang één van de grootste producenten in ons land van asbesthoudende bouwmaterialen. Pas vorig jaar is uiteindelijk, na veel protest, ook de asbeststortplaats op de SVK-terreinen gesloten. In nog heel wat gebouwen is echter nog veel asbesthoudend materiaal aanwezig.