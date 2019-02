“Stad trakteert raadsleden op VIP-tickets Ronde van Vlaanderen, de Sint-Niklazenaar betaalt”: PVDA maakt zich kwaad in open brief JVS

07 februari 2019

08u52 0 Sint-Niklaas In een open brief laakt PVDA-gemeenteraadslid Jef Maes het feit dat schepenen en gemeenteraadsleden in april opnieuw als VIP naar de aankomst van de Ronde van Vlaanderen kunnen. “Het stadsbestuur trakteert zichzelf en de raadsleden op een VIP-ticket op kosten van de belastingbetaler. Ik vind zo’n zelfbediening totaal ongepast.” Maes stelt voor om de VIP-tickets te verloten onder geïnteresseerde inwoners.

Sint-Niklaas is drie jaar lang het ‘Dorp van de Ronde’, samen met nog zes andere Oost-Vlaamse gemeenten. Op zondag 7 april zal de Ronde van Vlaanderen met het vernieuwde parcours al voor de derde keer Sint-Niklaas passeren. Om de titel van ‘Dorp van de Ronde’ te dragen, betaalt de stad gedurende die drie jaar telkens 35.000 euro aan organisator Flanders Classics. In ruil krijgt de stad 150 VIP-tickets. Elke ‘Dorp van de Ronde’ kiest zelf wat het doet met die VIP-tickets. In Berlare en Hamme verkopen ze de tickets, om zo geld te recupereren voor de gemeentekas. In Sint-Niklaas werd er vorig jaar voor gekozen om telkens één ticket op naam te reserveren voor de leden van het schepencollege, de gemeenteraad en de OCMW-raad. De overige VIP-tickets werden te koop aangeboden voor 264,85 euro.

Zo’n VIP-ticket is goed voor een heel dagprogramma op de zondag van de Ronde, met om 9.30 uur ontvangst in het stadhuis met een hapje en drankje en gratis parking onder de Grote Markt. Om 10.15 uur is er de doortocht van de reclamecaravaan, gevolgd door de renners rond 11 uur, met voorbehouden ruimte voor de VIP’s. Om 12 uur vertrekt het VIP-gezelschap met bussen richting Oudenaarde, waar ze in de VIP-loge ‘Flanders Classics Club’ worden ontvangen met een aperitief en doorlopend een walking dinner, open bar en de live tv-uitzending op groot scherm. Na de aankomst is er een receptie met open bar en optredens, waarna om 19 uur de VIP-bussen terug naar Sint-Niklaas rijden.

Voor de komende Ronde van Vlaanderen is er een zelfde aanpak. PVDA-gemeenteraadslid Jef Maes vindt dat er zwaar over, zo meldt hij in een open brief. “Als gemeenteraadslid heb ik vooral gekozen om mij maatschappelijk in te zetten en er voor te zorgen dat het samenleven in onze stad er beter van wordt. Privileges horen daar mijns inziens niet bij. Wellicht zijn er nog collega-gemeenteraadsleden die er zo over denken en het niet wenselijk achten om voordelen te krijgen die niet voor iedereen zijn weggelegd. Of de stad ‘Partnerstad van de Ronde’ moet zijn, en of dat iets oplevert voor de bevolking, is een zinvol debat dat wij zeker willen voeren. Maar dat het stadsbestuur zichzelf trakteert, op kosten van de belastingbetaler, op een VIP-behandeling aan de aankomst in Oudenaarde, vinden we zwaar overdreven."

“Verloten”

“We zouden willen voorstellen dat de tickets van de raadsleden die dat wensen, worden verloot onder geïnteresseerde inwoners, zoals dat gebeurt met ballonvluchten tijdens de Vredefeesten. Op die manier kunnen gewone mensen ook de dag van hun leven beleven en hun favoriete wielrenners vanop de eerste rij bewonderen tijdens Vlaanderens Mooiste.”