"Stad heeft stop-discriminatie-app nodig" 24 maart 2018

02u51 0

In Sint-Niklaas is er nood aan een laagdrempelige manier om feiten van discriminatie te melden. Dat stelt gemeenteraadslid Ali Salhi (CD&V), die de meerderheid gisteren tijdens de gemeenteraad en in de week van de Internationale Dag tegen Racisme en Dicriminatie het voorstel voorlegde om daarvoor een app te ontwikkelen. "In één jaar tijd werden er maar 76 klachten en meldingen over discriminatie geregistreerd in Sint-Niklaas. Discriminatie komt echter veel vaker voor, maar wordt amper gemeld bij het Meldpunt Discriminatie. Vele mensen weten niet weten waar ze terecht kunnen met die klachten en meldingen. Daarom hebben we in Sint-Niklaas bijkomende maatregelen nodig, zoals een 'Stop-discriminatie-app' en een special sms-nummer zoals in Gent en Leuven", stelt Ali Salhi, die niet alleen focust op afkomst en religie. "Ook omwille van seksuele geaardheid of een beperking wordt gediscrimineerd."





JVS)