"Sint moet vaak regelen wat ouders niet opgelost krijgen" VADER VAN VIER ZONEN SCHIET GOEDHEILIGMAN TE HULP IN SINT-NIKLAAS JVS

04 december 2018

13u18 0 Sint-Niklaas Hulpsint zijn in Sint-Niklaas, dat is veel méér dan een verkleedpartijtje. In de stad van de Sint wordt die taak heel ernstig genomen. Het is een gewichtige ceremoniële functie die je niet zomaar in de schoot geworpen krijgt. De man die Sinterklaas bijstaat in Sint-Niklaas, is Frederik Dupon (47). Hij is de man die een glimlach bij vele duizenden kinderen op het gezicht tovert. Een prachtige taak, maar behoorlijk intensief. "Al heb ik nog het meest last van de grote mensen."

Woensdagmiddag in het Huis van de Sint in de Stationsstraat. Het is werken geblazen. Een lange rij kinderen, met ouders en grootouders, staat te popelen om de hulpsint te ontmoeten. Van 14 tot 17.30 uur is het een ononderbroken komen en gaan, met zowat 2.600 bezoekers op één middag. Sinterklaas laat het niet merken, maar hij puft en zweet. Tijd om even naar het toilet te gaan, is er niet. Twee slokjes water passeren zijn keel op een hele middag.

Als de deur sluit en de witte baard verdwijnt, komt Frederik Dupon tevoorschijn, een 47-jarige godsdienstleerkracht uit Sint-Niklaas en vader van vier zonen van 12, 15, 19 en 22 jaar. "Ik was van jongs af al geïntrigeerd door de Sint. Ik ben in mijn tienerjaren maar één keer Zwarte Piet geweest. Die zwarte schmink was niet zo'n leuke ervaring. Toen er in mijn studentenjaren een Sint nodig was, stak ik altijd mijn hand op. Als beginnende leerkracht ontmoette ik dan Geert Vandenhende van het Sint-Nicolaasgenootschap bij de koffie in het College. Daarna heb ik de cursus 'De Goede Sint' gevolgd en ben ik betrokken geraakt bij het genootschap."

Sinterimbureau

"Je rolt er als beginnende Sint vanzelf in. Als je de cursus hebt gevolgd, kom je in het 'Sinterimbureau' terecht. Dan kunnen mensen je dus boeken. En dan heb ik jarenlang vele bedrijfsfeestjes en huisbezoeken gedaan. Toen het Huis van de Sint opende, intussen vijftien jaar geleden, ben ik ook hier aan de slag gegaan als hulpsint. In 2010 ben ik dan plechtig benoemd tot huissint en sinds 2013 ook als Sint van het Sint-Nicolaasgenootschap. Nu reik ik zelf de diploma's uit van de cursus 'De Goede Sint'."

In Sint-Niklaas heb jij een heel serieuze taak.

"Absoluut. Dat wordt ook van mij verwacht. Er zijn ook heel ernstige opdrachten, zoals de gebedsdienst of de literaire avond. Maar of ik nu Sinterklaas ben in het Huis, bij mensen thuis of bij de opening van de ijspiste volgende week: het is een waardige rol, óveral. Als leerkracht ben ik het gewoon om voor groepen te spreken, dat helpt ook. En ik heb elk jaar mijn voorbereiding. Zo doe ik geregeld eens veldwerk in een speelgoedwinkel, om te zien wat er allemaal staat."

Wat is het moeilijkste aan jouw opdracht?

"Het meeste last heb ik eerlijk gezegd nog van de grote mensen. Ze maken het voor de kinderen soms nodeloos moeilijk. En vaak moet de Sint regelen wat zij niet opgelost krijgen, een soort pedagogisch misbruik van de Sint dus. 'Hij plast nog in zijn bed. Zeg dat dat niet mag, Sint!', of 'Hij moet zijn groenten opeten. Zeg het hem, Sint!'. Sommigen stellen vragen waar kinderen geen boodschap aan hebben. Zo was er onlangs weer een papa die zei: 'Sint, we hebben je daarnet in het circus gezien. Jij kan wel snel lopen dat je hier al bent!'. Dat is spijtig, dat hoeft niet. En moeilijke kindervragen zijn er ook. 'Ik wil geen cadeautjes, Sint, ik wil alleen dat mijn mama beter wordt', bijvoorbeeld. Dat is hard. Dan moet je zeggen dat de Sint heel veel kan, maar niet álles. Je mag niet beloven wat je niet kan waarmaken, want dan is de ontgoocheling achteraf nog zoveel groter. Als Sinterklaas maak je dus zowel triestige als heel leuke dingen mee. Maar ik maak niet alleen kinderen blij. Grote mensen zingen soms even laaiend enthousiast als kinderen de Sinterklaasliedjes mee."

Zie je veranderingen als Sint?

"Wat me dit jaar echt opvalt, is dat ik heel veel knuffels krijg. Tot voor enkele jaren was er een zekere afstand. De Sint krijgt een hand en de Zwarte Piet een high-five. Tegenwoordig krijgt de Sint evenveel high-fives en vuistjes als Zwarte Piet. En dus ook knuffels, want de Sint is een vriend en vrienden krijgen knuffels. Voor mij is dat soms beangstigend. Als zo'n kind ergens aan blijft hangen, hebben we een probleem. Ooit is mijn mijter eens van mijn hoofd gevallen, gelukkig zonder erg. Maar ik ken wel heel wat verhalen van andere hulpsinten."

Foto's

"We proberen het voor onszelf, samen met de medewerkers van het Huis, zo leuk mogelijk te maken. Maar ik moet er mijn hoofd bij houden. Op een goeie woensdagmiddag krijgen we zo'n 2.600 mensen op bezoek. Ik zie ook die wachtrij groeien. Dan wordt er in mijn oor gefluisterd: 'Ze staan tot aan de trap'. Dan weet ik dat het vooruit moet gaan. Als dan oma eerst de handleiding van haar gsm moet downloaden om een foto te nemen en er dan tien verschillende wil nemen, moeten we ingrijpen. Dan staat er een medewerker van het Huis, in gewone kleren, om iets te zeggen. De Sint en Zwarte Piet kunnen dat niet. Tot voor vijf jaar nam één op vier gezinnen een foto, nu zo goed als iedereen."

Jouw gezin kan het aan om jou drie weken te missen terwijl jij de Sint helpt?

"Het is heel intensief, deze periode. Mijn vrouw noemt zichzelf de weduwe van 'de Sint', gedurende 24 dagen. Tja, ik ben er gewoon niet."

Hoe reageerden jouw kinderen toen ze te weten kwamen dat hun papa hulpsint is?

"Mijn jongste zoon heeft dat ontdekt toen hij verstoppertje aan het spelen was thuis. Hij ontdekte mijn pak in de kleerkast, toen hij 5 jaar was. Hij was woest, om te ontploffen. 'Als de Sint erachter komt dat jij je in hem verkleedt, zal die nog veel kwader zijn!'. Maar ondertussen is hij 12 jaar en werkt hij in deze periode ook al mee in het Huis van de Sint!"