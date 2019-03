“Serieus blijven over toekomst AZ Nikolaas. Groene schepen moet ingaan tegen milieuvereniging”: oppositie vraagt duidelijkheid over ziekenhuis JVS

05 maart 2019

15u56 0 Sint-Niklaas “Er is moed voor nodig om als groene schepen in te gaan tegen een milieuvereniging. Gaat u dat doen?” Die vraag legde sp.a-raadslid Christel Geerts voor aan schepen Wout De Meester (Groen), met het voorstel van milieuvereniging ABLLO over de herbestemming van AZ Nikolaas als aanleiding. ABLLO had vorige maand nog een nieuwe locatie voor het ziekenhuis gelanceerd, tussen het Waasland Shopping Center en de Fabiolablokken, met een ondertunneling van de N16. “Het mag niet absurd worden”, vindt sp.a.

Een nieuw ziekenhuis tussen het Waasland Shopping Center en de Fabiolablokken, met een ondertunneling van de N16: met dat verrassend voorstel kwam milieuvereniging ABLLO vorige maand op de proppen. Daarmee wilde het aantonen dat er nog méér mogelijke locaties zijn voor een nieuw ziekenhuis in Sint-Niklaas, in plaats van de gekozen plek aan de N41. Schepen voor Ruimtelijke Ordening Wout De Meester (Groen) gaf als reactie op dat voorstel aan dat er inderdaad nog naar meerdere locaties wordt gekeken. Volgens oppositiepartijen sp.a en Vlaams Belang heeft de schepen daarmee onduidelijkheid gecreëerd. “We hebben al een heel traject afgelegd voor de herbestemming van AZ Nikolaas. Kent u zélf wel de procedure?”, vroeg Frans Wymeersch (Vlaams Belang) aan de schepen.

Ook Christel Geerts (sp.a) vroeg om de nodige transparantie. “Er is moed voor nodig om als groene schepen in te gaan tegen een milieuvereniging. Nochtans is het nodig. Voor ABLLO lijkt AZ Nikolaas een obsessie te worden. De buurt rond de gekozen toekomstige locatie wordt daarmee ook weer hoopvol. Dit is frustrerend én absurd. Eerst stelt ABLLO het stadspark voor, nu het Waasland Shopping Center. Wat zal het volgende zijn? Het station? We moeten serieus blijven”, aldus Geerts.

Schepen Wout De Meester (Groen): “In de hele RUP-procedure is er nu een fase waarin er een alternatievenonderzoek gebeurt. We moeten dat grondig doen. Het zou nuttig kunnen zijn om de hele procedure nog eens heel duidelijk voor te stellen. Niet voor iedereen zal dat even duidelijk zijn. We willen echter geen fouten maken. ABLLO kan soms een doordrijver zijn. In het verleden heeft de vereniging ook al voor de juridische weg gekozen. Daarom willen we het heel correct aanpakken. Liefst 21 alternatieve locaties zijn onderzocht in de procedure. Het planteam, met ook ambtenaren van de hogere overheden, zijn daarbij betrokken. Dat ik een voorkeurlocatie moet noemen? Dat is niet nodig, er is namelijk al een keuze gemaakt waarop we verder werken.”