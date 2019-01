“Sequoia is onnodig gekapt”: conclusie van vijf boomexperten JVS

14 januari 2019

15u53 0 Sint-Niklaas Vijf boomexperten stellen dat de monumentale sequoia aan de Gentse Baan (N70) in Sint-Niklaas begin deze maand onnodig is gekapt. De meer dan vijftig jaar oude boom moest plaats ruimen bij de bouw van een nieuw woonzorgcentrum van de vzw Samen Ouder, omdat de sequoia ziek zou geweest zijn. Dat wordt nu tegengesproken door boomexperten die de partij PVDA contacteerde. In de week voor het vellen van de sequoia hadden nog meer dan 800 inwoners een petitie ondertekend om de boom te redden.

“Wat als men het oordeel van specialisten had gevraagd? Dan was de prachtige sequoia op de Gentse Baan op 3 januari niet geveld”, stelt PVDA-gemeenteraadslid Jef Maes. Onmiddellijk na het kappen heeft hij foto’s genomen van de zaagsnedes en die voorgelegd aan vijf onafhankelijke boomexperten. “Het oordeel van deze kenners is vernietigend: deze boom had op dat moment niet moeten worden geveld.”

Het gaat om Wim Peeters, docent Boomverzorging bij hogeschool Odisee in Sint-Niklaas en hogeschool Vives in Roeselare, Abraham Rammeloo en Johan Possemiers van het Arboretum in Kalmthout, directeur Koen Camelbeke van de Stichting Arboretum Wespelaar en Arthur De Haeck van Dendroconsult. Naast die vijf boomexperten liet ook de Sint-Niklase bloemsierkunstenaar Daniël Ost zich erg kritisch uit over het kappen van de monumentale sequoia.

Vraag om kappen uit te stellen

De eigenaar van de site, de vzw Samen Ouder, had de firma PAN Boombeheer uit Waasmunster ingeschakeld om de toestand van de sequoia te onderzoeken. Die boomexperten stelden dat de boom ziek was, maar ze hadden een conclusie geformuleerd die voor interpretatie vatbaar was. Niettemin kreeg de eigenaar van de stad een kapvergunning. De boom werd uiteindelijk op 2 en 3 januari geveld, ondanks een petitieactie met 800 handtekeningen. “En ondanks grote twijfels over de noodzaak van het kappen”, aldus Jef Maes. “We weten nu dat PAN Boombeheer enkele dagen voor het vellen van de boom contact opgenomen heeft met de eigenaars, met de vraag om het kappen uit te stellen. Ze hadden namelijk vernomen dat de interne houtstructuur van een sequoia zodanig is samengesteld dat hun tomograaf dit niet 100 procent accuraat weergeeft. Waarom kon de kap niet uitgesteld worden, rekening houdend met de vraag van PAN Boombeheer en aangezien er geen acuut gevaar was?”

(lees verder onder foto)

“Nog redelijke tijd”

Wim Peeters, docent Boomverzorging bij Hogeschool Odisee Sint-Niklaas en internationaal gerenommeerd boomexpert, concludeert na een uitvoerige analyse: “Concreet had deze boom niet moeten gekapt worden. Mits de nodige begeleiding kon die boom nog een redelijke tijd blijven staan. Maar dan moesten we rekening houden met een regelmatige controle en een relatief hoge onderhoudskost. Bovendien moest de eigenaar dan ook investeren in het behoud van deze boom tijdens de bouwwerken. Naar mijn idee was dat om verschillende redenen de moeite waard, maar dan moest daarbij wel in rekening gebracht worden dat dit een aflopende zaak is. Maar het is onmogelijk te zeggen hoe lang die boom nog veilig kon overleven: vijf, tien, twintig jaar, langer? Dat valt niet te voorspellen.”

Stadsecoloog

Voor PVDA had de boom een mooi symbool kunnen worden. “Samen ouder worden, van mens en natuur, dat had mooi geweest op die plek. Maar de boom stond blijkbaar in de weg. En het rapport is misbruikt om de boom te vellen. Specialisten melden ons nochtans met stellige zekerheid dat deze bomen, die tot duizend jaar oud kunnen worden, zeer sterk zijn en zelfs bosbranden kunnen overleven. Uit ons onderzoek is ook gebleken dat er zich een waardevol bos bevond op het terrein waar het woonzorgcentrum is gebouwd. Luchtfoto’s uit 2015 bevestigen dat. Daar stonden tussen de 15 à 20 sequoia’s. Het overgrote deel daarvan is gesneuveld. Hier is een ravage aangericht.”

PVDA dringt er bij schepen van Milieu Wout De Meester (Groen) op aan om zoveel mogelijk herstel te eisen. “En met meer dan drie symbolische bomen, zoals in de omgevingsvergunning is opgenomen.” De PVDA zal ook een voorstel indienen voor het aanstellen van een onafhankelijke stadsecoloog die waardevolle ecologische elementen in de stad kan opvolgen en beschermen.