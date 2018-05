'Romamoord' uitgesteld naar 10 september 29 mei 2018

02u45 0

Het hof van beroep in Gent heeft gisteren de zogenaamde 'Romamoord' uit Sint-Niklaas noodgedwongen uitgesteld naar de zitting van 10 september.





De drie beklaagden wisselden pas vorige week van advocaat, waardoor die te weinig tijd hadden om de zaak voor te bereiden. Tijdens diezelfde zitting heeft één van de tolken van de burgelijke partij een opvallende getuigenis gebracht aan de voorzitter van het hof. "Ik ben al tweemaal bedreigd met de dood door twee van de beklaagden. Als dit niet stopt, heb ik geen andere keuze dan uit de zaak te stappen." Fazli S. (61) en zijn twee zonen Arben (34) en Faton (25) werden in Dendermonde veroordeeld voor wraakmoord.





Vader Fazli S. kreeg 28 jaar gevangenisstraf, zijn zonen Arben en Faton werden veroordeeld tot respectievelijk 26 en 25 jaar cel. De drie zijn ook levenslang ontzet uit hun rechten. Ze werden schuldig bevonden aan de moord op de Kosovaar Nedjip Mustafa (39) in december 2013. De man werd aan zijn huis in Sint-Niklaas geëxecuteerd vanuit een rijdende auto. Nedjip raakte zwaargewond en overleed later aan die verwondingen. (DJG)