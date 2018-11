“Respect voor de gesneuvelden? Helaas te laat” JVS

16 november 2018

17u49 0 Sint-Niklaas Het kleine herdenkingsmonument voor de gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog aan de kerk in Puivelde raakte niet op tijd hersteld. “Het is een ontgoocheling dat dit niet vóór 11 november is gebeurd”, stelt gemeenteraadslid Jos De Meyer (CD&V).

Het monumentje voor de oorlogsslachtoffers van de Eerste Wereldoorlog, voor de kerk Sint-Job in Puivelde, zou de nodige ingrepen krijgen. Het monument verkeert in slechte staat, wat bij een aantal dorpsbewoners tot vragen leidde, zeker dit jaar. Op 11 november was het precies honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog ten einde kwam. “Het is dan ook een uitgelezen moment om niet alleen de grote monumenten, maar ook de kleinere herinneringen in ere te herstellen”, vond gemeenteraadslid en dorpsbewoner Jos De Meyer (CD&V) de voorbije zomer.

De stadsdiensten gingen na zijn vraag aan de slag en maakten werk van de ontmossing van het monument. “Maar daar bleef het bij”, stelde De Meyer vorige zondag op 11 november vast. “De namen van de gesneuvelden zijn bijna onleesbaar geworden. Dat is heel jammer. Ik had verwacht dat de nodige ingrepen vóór de herdenking van de Eerste Wereldoorlog zouden gebeuren. Ik dring niettemin nog steeds aan op een spoedig en grondig herstel van het monument.”