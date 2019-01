‘Readspeaker’ leest teksten voor op stadswebsite JVS

18 januari 2019

12u44 0 Sint-Niklaas De stad maakt vanaf vandaag de stedelijke website Sint-Niklaas.be nog een stuk toegankelijker. Met de voorleeshulp ‘Readspeaker’ kan de tekst op de webpagina’s immers worden voorgelezen.

De toepassing ‘Readspeaker’ helpt mensen om de website beter te begrijpen door tekst in spraak om te zetten. Bovenaan iedere pagina van de website verschijnt er een afspeelknop. Wanneer bezoekers die indrukken, begint de toepassing de tekst te dicteren.

“Volgens statistieken heeft ongeveer 15 procent van de bevolking één of andere beperking. De stad wil met de nieuwe voorleesfunctie vooral dyslectici, mensen met een concentratiestoornis en mensen met een beperking beter bedienen. Maar ook laaggeletterden, anderstaligen en senioren zullen de voorleeshulp nuttig vinden. Ook voor wie liever luistert dan leest is de voorleeshulp een welgekomen extra”, klinkt het. De voorleeshulp is ook beschikbaar op de mobiele versie van de website.

De stad deed al inspanningen om de stedelijke websites begrijpelijker te maken. “Zo werden inwoners betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe website. De stedelijke webredacteurs kregen ook een opleiding webschrijven waar ze eenvoudige en goed gestructureerde teksten leerden schrijven. Alle teksten worden ook nagekeken op eenvoudige taal.” Er is ook een Europese richtlijn over webtoegankelijkheid, die steden en gemeenten verplicht om hun websites tegen 23 september 2020 zo toegankelijk mogelijk te maken.