‘Putteke Winter’ deze keer wél klaar

voor duizenden bezoekers Veel volk verwacht voor winters evenement

op recreatiedomein De Ster JVS

19 november 2018

13u41 0 Sint-Niklaas Komende zaterdag 24 november vindt op recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas het evenement ‘Putteke Winter’ plaats. Op het sprookjesachtig ingerichte domein zijn er avondwandelingen, sfeervolle winteracts, vuurshows en een magisch waterspektakel. Voor deze tweede editie heeft de organisatie lessen getrokken uit vorig jaar, toen een onverwacht groot aantal bezoekers opdaagde.

‘Putteke Winter’ is aan de tweede editie toe op het provinciaal recreatiedomein De Ster. Vorig jaar bleek het meteen een schot in de roos. 8.000 bezoekers trokken naar De Ster, veel méér dan verwacht, en organisatorisch liep er één en ander fout, onder meer door de annulatie van een cateraar vlak voor het evenement. Ook op de parking verliep het chaotisch. Deze keer wordt er niks aan het toeval overgelaten. Er is een nieuwe cateraar aangetrokken die voorbereid moet zijn op een groot aantal bezoekers.

“We hebben veel geleerd van vorig jaar. Nu zullen er verspreid over de wandeling een hele reeks eet- en drankkraampjes staan. Er wordt ook een winterdorp ingericht. Bij slecht weer zullen ook drie grote tenten voor ruimte om te schuilen zorgen. En op de parking wordt een private firma ingeschakeld om alles in goeie banen te leiden. Kortom, we zijn er klaar voor”, aldus De Ster-directeur Pieter Debaets.

Waterspektakel

Zaterdag starten de vrije avondwandelingen vanaf 17.30 uur op De Ster. Tot 21 uur kunnen bezoekers van start gaan via de hoofdingang aan de Vossekotstraat/Brokkelingenstraat. Bedoeling is dat bezoekers op een heel andere manier het mooie domein beleven. Daarvoor zorgen sfeervolle winteracts, sprookjesachtige muziek, feeërieke lichteffecten en vuurshows. Voor de winterse avondwandeling zijn de wandelpaden verlicht door duizenden kaarsjes en vuurkorven. Er is ook livemuziek. Aan het eind van de avondwandeling is er een magisch waterspektakel, telkens om 20, 21, 22 en 23 uur. Het domein blijft open tot 1 uur ‘s nachts.

Er is een online ticketverkoop. Er wordt aangeraden om op voorhand al tickets te bestellen. Er zijn ongeveer 1.600 parkeerplaatsen op de parkings van het domein, aan de kant Brokkelingenstraat. Als die parking volzet is, kan ook de parking van de meubelwinkel Krea-Colifac gebruikt worden. Die parking ligt op wandelafstand van domein De Ster. Alle info: www.puttekewinter.be.