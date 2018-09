"Proberen sociale koopwoning betaalbaar te houden" Waasse Landmaatschappij investeert fors in nieuwe Wase bouwprojecten JVS

06 september 2018

20u01 0 Sint-Niklaas De Waasse Landmaatschappij start de komende maanden vier nieuwe werven op in Sint-Niklaas en Lokeren. Daarnaast zitten er nog heel wat bouwplannen in de pijplijn. De grootste uitdaging voor de WLM vandaag is de sociale koopwoningen betaalbaar te houden.

De Waasse Landmaatschappij (WLM) heeft sinds 1949 al 2.310 sociale koopwoningen gebouwd. Gemiddeld gaat het om 34 huizen per jaar, in het hele Waasland. Koplopers zijn Sint-Niklaas (387 sociale koopwoningen), Lokeren (373), Belsele (240), Stekene (201) en Sinaai (189). Naast het verkopen van nieuwe sociale koopwoningen verstrekt het ook sociale leningen voor de aankoop van een woning op de private markt, waarvoor 170 gezinnen het voorbije jaar bij de WLM aanklopten. Op die manier heeft de WLM in totaal zo'n 230 gezinnen aan een betaalbare woning geholpen. Op de wachtlijst staan er vandaag 661 kandidaat-kopers.

In 2017 en tot dusver in 2018 zijn er 45 sociale koopwoningen verkocht in Belsele, Melsele, Haasdonk en Sint-Pauwels. Daarnaast zijn er momenteel 26 woningen in opbouw, in de Clementwijk in Sint-Niklaas en in Meerdonk. "De komende maanden starten we weer vier werven op, goed voor nog eens 45 woningen, in de Roggestraat in Lokeren en op de VTS-site en aan Vijfstraten in Sint-Niklaas. We kochten de voorbije maanden nog extra gronden in Lokeren en Rupelmonde, voor ruim 30 sociale koopwoningen. En ondertussen zitten we nog met een hele reeks op stapel staande projecten, goed voor nog een 110-tal extra woningen", schetsen directeur Kurt Herregodts en voorzitter Julien Vergeylen van de WLM.

Bij die nieuwe projecten zitten onder meer Watermolenwijk II in Belsele (19 woningen), Kemzekestraat in Stekene (20), Het Broek in Sint-Gillis-Waas (11), De Cleenestraat in Nieuwkerken (14), het oud WLM-gebouw in de Mgr. Stillemansstraat in Sint-Niklaas (3), Farnèselaan in Melsele (37) en het project Mercator in Rupelmonde (10).

De laatste 45 nieuwe sociale koopwoningen werden verkocht voor een gemiddelde prijs van 216.220 euro, inclusief grond en BTW. "Dat zijn kwalitatieve rijwoningen, appartementen of halfopen bebouwingen. Het moet steeds zo compact mogelijk, maar we proberen wel een verfrissende architectuur te brengen. Die typische sociale woningbouw is verleden tijd. Er zijn natuurlijk beperkingen. Gemeenten vragen zoveel mogelijk inbreidingsprojecten. Ook al willen kandidaat-kopers nog liefst huisje-tuintje, de grote kavels van 500-600 m² zijn 'godslastering' geworden. Nu zitten we gemiddeld op 200 m². Het steekt dan wel enorm dat er nog steeds kan worden gebouwd met twee zwembaden en twee garages, terwijl er voor de gewone man geen plaats meer is", aldus Vergelen.

De WLM en de hele sociale koopsector hoopt dat de volgende Vlaamse regering de subsidies voor sociale koopprojecten weer invoert, nadat ze in 2014 werden afgeschaft. "Dat maakt het immers moeilijker. We zitten met meer kosten, terwijl ook de bouwkost stijgt, onder meer door de eisen op vlak van energie. De kostprijs voor een kwalitatieve sociale koopwoning stijgt vandaag sneller dan het maximale leningsplafond. Het wordt moeilijk om de verkoopprijs onder dat leningsplafond te houden. En daarom wordt de nog kopende doelgroep ook kleiner. Dit is betreurenswaardig, want een eigen woning verwerven is de beste investering voor later. Om ook de sociale doelgroep deze mogelijkheid te geven, zijn de sociale koopmaatschappijen in Vlaanderen noodzakelijk."

