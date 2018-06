'Prikkelarm' moment op de kermis? 04 juni 2018

N-VA-gemeenteraadslid Veerle De Beule (N-VA) heeft het idee gelanceerd om een 'prikkelarm' moment op de kermis in te lassen. Daarmee wil ze een bezoek aan de kermis voor een aantal doelgroepen ook mogelijk maken, te beginnen met de zomerkermis in juli. "Een kermis gaat gepaard met luide muziek, veel licht en attracties. Dat is echter niet voor iedereen een groot feest. Mensen met autisme, ADHD, hooggevoeligheid, maar ook bijvoorbeeld mensen met epilepsie hebben het moeilijk om op een kermis rond te lopen, net zoals sommige ouderen of mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking. De vele lichtflitsen en harde geluiden zorgen ervoor dat het voor deze mensen veel te druk is op de kermis. Een prikkelarm moment kan een oplossing bieden", stelt Veerle De Beule. In Hasselt bestaat zo'n moment al sinds 2014 en later volgden ook Aalst, Gent, Leuven en Kortrijk. "Dat zou ook in Sint-Niklaas moeten kunnen. Daarom het voorstel om een prikkelarm moment van 2 uur in te lassen op de zomerkermis. Dan kunnen heel wat meer mensen even van de kermis genieten, zonder daarvoor de 'gewone' kermisgangers uit te sluiten." (JVS)