“Politie weigerde bescherming”: koppel wordt aangevallen en moet treinrit afwerken mét herrieschoppers aan boord Kristof Pieters

21 november 2018

16u45 40 Sint-Niklaas Een koppel uit Sint-Niklaas is dinsdagavond het slachtoffer geworden van zware agressie door dronken medereizigers op de trein. Eén van die herrieschoppers werd niet veel later opgepakt, maar toen moesten de slachtoffers hun rit nog afwerken mét de rest van de bende. En toen ze om politiebescherming vroegen, werd dat opvallend genoeg geweigerd.

De slachtoffers zijn twee mannen van 59 en 63 jaar uit Sint-Niklaas. Ze zijn ook getrouwd, al had hun geaardheid naar verluidt niets met de agressie te maken. “We waren samen met twee vrienden naar de horecabeurs in Gent geweest”, vertelt één van de slachtoffers. “Een fijne dag, tot we terug naar huis keerden. Omdat we rustig wilden reizen, hadden we een zitje in eerste klasse geboekt. Maar daar stapten plots zowat zes personen binnen die duidelijk te diep in het glas gekeken hadden en erg luidruchtig waren. Ik heb geen woord gezegd, maar blijkbaar sprak mijn gezicht boekdelen. Eén van hen begon me verbaal uit te dagen, waarop ik antwoordde dat we gewoon met rust gelaten wilden worden. Daarop maakten ze aanstalten om weg te gaan, maar tot mijn verbazing nam één van hen ook mijn jas mee. En toen ik daar iets op zei, kreeg ik meteen een klap in het gezicht. Ook mijn echtgenoot heeft vervolgens moeten incasseren. We hebben beiden flink wat kneuzingen en mijn bril is gesneuveld.”

Ook agent aangevallen

De treinbegeleider kwam gelukkig tussenbeide en alarmeerde de politie. Omstreeks 21.30 uur werd de trein tegengehouden in het station van Lokeren, zodat de twee aanstokers meegenomen konden worden. “Toen de agenten op het perron kwamen, zagen ze een dronken man in de deuropening van de trein staan”, aldus parketwoordvoerster Sarah Demeyer. “Hij gedroeg zich verbaal agressief tegenover de treinconducteur. Het ging om een 38-jarige man uit Sint-Gillis-Waas die zich vervolgens tegen de politie keerde. Hij stelde zich weerspannig op en gaf ook één van de agenten een zware klap in het gezicht, waarna die naar het ziekenhuis moest voor verzorging. De dertiger werd opgepakt en zal zich reeds op 28 november moeten verantwoorden in de correctionele rechtbank in Dendermonde.”

We moesten onze treinrit hervatten met nog vier herrieschoppers aan boord. Maar onze vraag aan de politie om ons in het station van Sint-Niklaas op te wachten, werd tot vijf keer toe geweigerd Slachtoffers van agressie

Maar voor het geviseerde koppel was het verhaal nog niet voorbij. “Ze hebben twee herrieschoppers van de trein gehaald en de rest naar een andere wagon gestuurd”, aldus het koppel. “Wij vreesden echter dat het in het station van Sint-Niklaas — ook hun eindbestemming — tot een nieuwe confrontatie zou komen. We hebben tot vijf keer toe naar de politie van Sint-Niklaas gebeld met de vraag om ons in het station op te wachten, maar dat werd telkens geweigerd. We hebben dan in de trein gewacht tot het perron leeg was en zijn vervolgens snel naar buiten gelopen om een taxi te nemen. Er is dus niets meer gebeurd, maar ik vind het onaanvaardbaar dat mensen die om bescherming smeken zo in de kou blijven staan. Het is de eerste keer dat we de politie belden omdat we hulp nodig hadden, en het is geen leuke ervaring gebleken.”

De politie van Sint-Niklaas neemt de klacht van het koppel intussen bijzonder ernstig. “De omstandigheden lijken de vraag om politieaanwezigheid op het eerste gezicht inderdaad te rechtvaardigen”, reageert commissaris Dirk Huys. “Maar ik beschik nog niet over het hele verhaal en het verloop van de communicatie. We hebben de dispatcher nog niet kunnen spreken en moeten dus nog nagaan wat de argumenten zijn waarop zijn oordeel gebaseerd was. We kunnen die oproepen trouwens zelf ook opnieuw beluisteren. We willen alleszins benadrukken dat we dit zeker ernstig nemen. En als er fouten gemaakt werden, dan zal dit zeker een vervolg krijgen.”