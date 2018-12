‘Plog it like it’s hot’ voor de Warmste Week: Dafné en Thomas joggen én ruimen afval over 22 kilometer JVS

14 december 2018

10u19 0 Sint-Niklaas Bijzondere initiatieven voor de Warmste Week? Wat dacht u van ‘Plog it like it’s hot’ van Dafné Koklenberg en Thomas De Cauwer? Zij joggen een ‘tochtje’ van 22 kilometer richting domein Puyenbroeck in Wachtebeke, en zullen onderweg zwerfvuil oprapen. Wie een eindje mee wil, is welkom.

‘Plogging’ is een trend die begin dit jaar overgewaaid kwam uit Scandinavië. Concreet gaat het om een combinatie van joggen en zwerfvuil rapen. Lopen met een vuilniszak in de hand, dus. En het slaat aan, want tegenwoordig zie je ploggers opduiken in heel wat Europese steden. “Een goeie work-out en goed voor het milieu”, klinkt het.

Zwerfvuil vind je ook langs de Sint-Niklase wegen, en zo kwamen Dafné en Thomas op het idee om een actie op het getouw te zetten voor de Warmste Week van Studio Brussel. “Ik jog zelf heel graag”, vertelt Dafné. “Maar het afval dat ik dan onderweg zie, stoort me mateloos. Soms kan ik het niet meer aanzien en dan raap ik het op. Zo verzamelde ik onlangs nog twee volle fietszakken, en dat over een afstand van enkele honderden meters. Ik kan het echt niet vatten dat mensen blikjes, flessen en ander afval gewoon weggooien — en dan ook nog eens vaak op plaatsen met veel natuurpracht, waar het fijn is om te joggen of tot rust te komen. Daarom kwamen we op het idee om de strijd tegen zwerfvuil met een leuke actie nog eens extra in de kijker te zetten.”

5 euro per zakje afval

En zo kreeg ‘Plog it like it’s hot’ vorm. Samen met Thomas De Cauwer en ‘clean-up girls’ Charlotte en Kyra zal Dafné op vrijdag 21 december om 11 uur paraat staan op het Prins Leopoldplein in Sint-Niklaas. Van daar gaat het dan al joggend naar domein Puyenbroeck in Wachtebeke, waar Studio Brussel de tenten opstelt voor de Warmste Week. Onderweg zullen ze zwerfvuil oprapen. “Iedereen kan ons steunen door 5 euro te schenken voor een zakje ingezameld afval. En het loopt al goed. Via Facebook hebben we al meer dan 500 euro ingezameld. En iedereen mag natuurlijk een stukje met ons meelopen of fietsen.”

Intussen heeft tv-tuinman Bartel Van Riet de actie al in de kijker gezet én mochten Dafné en Thomas hun initiatief al toelichten op Studio Brussel. Verwacht wordt dat ze volgende week vrijdag met een mooi bedrag naar Wachtebeke kunnen lopen. De opbrengst gaat overigens naar Natuurpunt. “We hopen vooral dat onze actie mensen aan het denken zet, en aanzet om niet langer rotzooi achter te laten. En als het echt aanslaat, kunnen we overwegen om volgend jaar met verschillende teams naar Wachtebeke te lopen, vanuit heel Vlaanderen. Allemaal ploggen tijdens de Warmste Week... Dat zou toch mooi zijn?”

Meer informatie via Facebook ‘Plog it like it’s hot’.