“Overweldigd door sprookjesachtig domein” Putteke Winter op recreatiedomein De Ster verrast duizenden bezoekers JVS

25 november 2018

15u58 0 Sint-Niklaas Een verbazingwekkend mooi spektakel, dat is wat Putteke Winter zaterdagavond serveerde op recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas. Duizenden lichtjes verwelkomden de massa bezoekers voor een feeërieke avondwandeling op het domein, waar ze getrakteerd werden op winteracts, vuurshows en een waterspektakel. Praktisch verliep alles prima.

“Hier zijn we een jaar mee bezig geweest. Dit is het werk van alle medewerkers van ons recreatiedomein. En we zijn heel trots om De Ster eens op een héél andere manier te tonen.” De Ster-directeur Pieter Debaets zag dat het goed was zaterdagavond. ‘Putteke Winter’ was aan de tweede editie toe en overtuigde nog veel meer dan vorig jaar, toen het evenement overschaduwd werd door chaos op de parking en een ontoereikende catering. Daar was deze keer niks van te merken, integendeel. Een parkeerfirma zorgde voor een vlotte parkeerafwikkeling. Er was zelfs een shuttledienst naar een iets verder gelegen parking. En op het domein konden de duizenden bezoekers terecht bij meer dan voldoende eet- en drankkraampjes. Aan het strand, waar het slotspektakel plaatsvond, had de organisatie nog een groot vuur en een grote tent gezet.

Het was weliswaar even wachten om binnen te geraken. Het winterse evenement begon met een halfuurtje vertraging omdat enkele artiesten op zich lieten wachten. Maar dat was maar een detail. De sfeervolle en sprookjesachtige wandeling die volgde, zorgde voor veel verwondering en enthousiasme.

In voorverkoop waren er al zo’n zesduizend tickets de deur uit gegaan. En ook aan de kassa gingen de tickets nog vlot van de hand. “We zijn echt heel blij dat we erbij zijn. Het is fantastisch om het domein eens op deze manier te zien. We zijn overweldigd door dit sprookjesachtig spektakel. Dit is ‘t Ster op zijn schoonst”, klonk het bij vele bezoekers.

Artiesten zorgden voor winterse vuuracts en -acrobatie. Het was een huzarenwerkje om dit mogelijk te maken. Vele duizenden kaarsjes, lampionnen, houtvuurtjes, vuurschalen, olielampjes en fakkels verlichtten het wandelparcours. “Dit was inderdaad een serieus werkje”, klonkt het bij Pieter Debaets en zijn team. “We doen ook alles zelf, met eigen personeel. Het hele jaar door zijn we bezig met de planning en het uitwerken van creatieve ideeën. Dit is een grote motivatie voor ons hele team. Hoeveel kaarsjes we hebben aangestoken? Dat is écht niet te tellen!”