"Op zoek naar slaapplek voor 3.500 atleten" SPECIAL OLYMPICS KOMEN NAAR BEVEREN EN SINT-NIKLAAS KRISTOF PIETERS

15 mei 2018

03u18 0 Sint-Niklaas Beveren en Sint-Niklaas zijn volgend jaar gaststeden voor Special Olympics. Van 29 mei tot 1 juni zullen er maar liefst 3.500 atleten met een verstandelijke beperking neerstrijken. De gaststeden bekijken nu waar welke sportdisciplines gehouden zullen worden.

Het initiatief voor de organisatie van de Special Olympics komt van de gemeente Beveren. Voor het grootschalig evenement hadden ze wel een partner nodig. "We spreken hier over een manifestatie met 3.500 atleten met een verstandelijke beperking en een veelvoud aan supporters, begeleiders en vrijwilligers", zegt schepen van Welzijn Ingeborg De Meulemeester (N-VA). "We hebben in Beveren heel wat sportaccommodatie, maar niet voldoende om zo'n massa sporters te kunnen opvangen. Daarom zijn we bij Sint-Niklaas gaan aankloppen. Daar was eerst wat aarzeling omdat er van de gaststeden ook een financieel engagement verwacht wordt. Pas vorige week heeft het college het licht op groen gezet."





Olympische vlam

Net op tijd, want afgelopen weekend vond in Moeskroen en Doornik de slotceremonie plaats van de Special Olympics. Een delegatie uit Beveren en Sint-Niklaas mocht er de olympische vlam in ontvangst nemen. Die zal brandende worden gehouden tot de volgende editie van 29 mei tot 1 juni volgend jaar. In totaal staan er een twintigtal sportdisciplines op het programma, het merendeel atletieknummers maar ook zwemmen en paardrijden. "We gaan nu het komende jaar bekijken hoe we best een verdeling kunnen maken van alle wedstrijden, maar wij gaan al zeker onze atletiekpiste ter beschikking stellen en Sint-Niklaas het Sinbad voor de zwemwedstrijden", zegt De Meulemeester.





Openingsceremonie

"We zouden ook graag de openingsceremonie houden in Beveren, maar vermoedelijk zal de Grote Markt van Sint-Niklaas hiervoor beter geschikt zijn. Beveren krijgt dan wel de slotceremonie. We hebben zelf heel wat expertise in huis om grote evenementen te organiseren. Denk maar aan Levensloop, de 24-uurs marathon voor Kom op tegen Kanker. Ook Sint-Niklaas heeft bakken ervaring, onder meer met de organisatie van de Vredefeesten. Het zal vooral een hele opdracht worden om voldoende slaapgelegenheid te vinden. Gelukkig zitten we vlak bij Antwerpen waar heel wat hotels gelegen zijn."





Sint-Niklaas is ook verheugd dat ze gaststad is voor de Special Olympics. "Alleen konden we dit nooit voor elkaar krijgen, maar door de krachten te bundelen met Beveren zijn we er wel in geslaagd om dit mooie evenement naar onze regio te krijgen", zegt een tevreden Marc Maertens van de sportdienst.