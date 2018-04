"Op speelse manier met technologie omgaan" VTS KRIJGT LICENTIE 'LEGO EDUCATION INNOVATION STUDIO' JORIS VERGAUWEN

21 april 2018

03u02 0 Sint-Niklaas De Vrije Technische Scholen in Sint-Niklaas hebben de officiële licentie gekregen om zich 'LEGO Education Innovation Studio' te mogen noemen. Het speelgoed wordt er ingezet om jongeren op een speelse en creatieve manier hun technologische vaardigheden aan te laten scherpen.

Hoewel er heel wat technisch geschoold personeel wordt gezocht op de arbeidsmarkt, blijft het moeilijk om jongeren te overtuigen om voor een technische opleiding te kiezen. Dat merkt ook de Vrije Technische Scholen (VTS) in Sint-Niklaas. "Het blijft bijzonder moeilijk om aandacht te krijgen voor technische opleidingen, en zeker om kinderen van het basisonderwijs en hun ouders hiervoor warm te maken", klinkt het. Leerkracht elektriciteit en engineering Patricia De Prycker wilde niet bij de pakken blijven zitten en ging steeds meer LEGO inzetten in haar lessen, geïnspireerd door voorbeelden uit binnen- en buitenland. Ze volgde zelfs verscheidene opleidingen, onder meer aan de Hogeschool Hasselt, om de licentie te verkrijgen voor een officiële 'LEGO Education Innovatin Studio'.





Die licentie is nu binnen voor VTS. In de school werd een hoogtechnologisch lokaal uitgebouwd, waar jongeren met LEGO hun eerste stappen in een technologische wereld kunnen zetten. Ook basisscholen uit de regio kunnen er voortaan terecht om kinderen de kans te geven hun talenten te ontdekken. "Het ziet er speelgoed uit, maar dat is het niet. Dit zit technologisch zeer goed in elkaar. Op deze manier leren de jongeren op een speelse manier werken met sensoren, programmeren, aansturen en vooral samenwerken in teams. Onlangs hebben we deelgenomen aan de Vlaamse 'Robocup', met een robot die we in onze LEGO-studio zelf hebben ontworpen en geprogrammeerd. Dat zijn al behoorlijke grote stappen, maar door het gebruik van LEGO blijven die heel bevattelijk", vertellen leerkrachten Patricia De Prycker en Mathias De Blanck.





Voor de jongeren worden de lessen Engineering er een pak aantrekkelijker mee. "We krijgen heel creatieve uitdagingen voorgeschoteld. Een robot ontwerpen die met sensoren een bepaalde lijn volgt, dat heeft al veel te maken met de zelfrijdende auto's waarmee nu volop wordt geëxperimenteerd. En het leuke is dat je meteen het resultaat kan uittesten. Na het bouwen en programmeren, kunnen we onmiddellijk nagaan of alles werkt. We krijgen soms de kans om over de middag verder te werken aan onze robots. Wie had ooit gedacht dat we er zelf voor zouden kiezen om tijdens de middagpauze in een leslokaal te blijven", vertellen enkele leerlingen.