“Ook andere kant van bevrijding tonen tijdens Vredefeesten”: Vlaams Belang vraagt aandacht voor repressie JVS

11 maart 2019

13u49 0 Sint-Niklaas Het stadsbestuur gaat de 75ste verjaardag van de bevrijding van Sint-Niklaas tijdens de Vredefeesten in september in de kijker zetten. Vlaams Belang wil dat ook de “andere kant” van de bevrijding wordt getoond. Het stelt ook voor om een straat te vernoemen naar oorlogsburgemeester Emiel Van Haver of om zijn portret weer op te hangen in het stadhuis.

Emiel Van Haver is allerminst een onbesproken figuur in de Sint-Niklase geschiedenis. Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog was hij de enige schepen die de stad niet ontvluchtte. Hij werd daardoor waarnemend burgemeester tijdens de bezetting. Na de oorlog beschouwde men hem als symbool voor de samenwerking met de Duitse bezetter. Van Haver werd naar het interneringskamp in Lokeren gestuurd, in 1947 werd hij veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf en een levenslange ontzetting uit zijn politieke en burgerlijke rechten. In 1955 verkreeg hij echter eerherstel. Van 1959 tot 1966 zetelde hij zelfs opnieuw in de gemeenteraad, de laatste twee jaar voor de Volksunie.

Portret verwijderd

Eind jaren 1980 kwam het in de Sint-Niklase gemeenteraad tot een debat met stemming over Emiel Van Haver. Er werd beslist dat zijn portret geen deel zou uitmaken van de burgemeestersgalerij in de raadszaal van het stadhuis.

Vlaams Belang-raadslid Femke Pieters stelt nu voor om die discussie opnieuw te openen. “De stad gaat dit jaar de 75ste verjaardag van de bevrijding herdenken. Wij vragen aandacht voor de andere kant van de bevrijding. Na de oorlog is er heel wat repressie geweest en hebben veel mensen uit de Vlaamse Beweging ook geleden. Ook dat moet worden getoond. En meteen vragen we ook om het portret van Emiel Van Haver weer een plek te geven in het stadhuis of om een straat naar hem te vernoemen.”

Burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA) is niet van plan de discussie over de figuur van Emiel Van Haver te heropenen. “27 jaar geleden is daar al een debat en een stemming over geweest. Oud-schepen Wouter Van Bellingen heeft later opnieuw voorgesteld om dit debat te voeren. Maar dat is niet meer gewenst. Eén van de kinderen wilde niet meer dat hun vader nog werd vernoemd in die kwestie.”

Herdenking

Dehandschutter geeft aan dat de herdenking volop wordt voorbereid.

“We mogen niet vergeten wat er in WOII is gebeurd. In het hele Waasland is men bezig met de voorbereidingen van een hele reeks initiatieven, samen met de gemeenten en erfgoedorganisaties. In een aantal publicaties is al sereen en duidelijk verwoord wat er in die septemberdagen van 1944 is gebeurd in onze regio. Onder meer onze ere-stadsarchivaris Piet Van Bouchaute heeft bepaalde uitwassen van de repressie ter sprake gebracht. En ook Bjorn Roszka uit Lokeren heeft in zijn boek ‘Opgesloten tussen zwart, wit en grijs’ aangegeven wat er is gebeurd. Ik kan nog niet vooruitlopen op het programma van de herdenking. Maar ik wil ook aangeven dat er bijvoorbeeld een heel belangrijk aandeel bij de bevrijding was van de Poolse troepen in het Britse leger. Ook dat verdient uiteraard veel aandacht.”