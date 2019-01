“Ondernemers liggen wakker van gebrekkige mobiliteit”: Unizo roept op om ontbrekende schakels in Oost-Vlaamse wegennet weg te werken JVS

31 januari 2019

10u03 0 Sint-Niklaas Volgens Unizo Oost-Vlaanderen remt de gebrekkige mobiliteit de economische groei in de provincie en verliest de Oost-Vlaamse ondernemer teveel tijd in files en omwegen. “Door enkele ‘missing links’ aan te pakken, kan er heel wat tijd en dus geld bespaard worden”, klinkt het. Unizo roept op om in het Waasland prioriteit te geven aan de oostelijke tangent in Sint-Niklaas en de link tussen de E17 en de Liefkenshoektunnel in Beveren.

“Terwijl heel wat Vlamingen wakker liggen van de geluidsoverlast op de wegen, ligt de Oost-Vlaamse ondernemer wakker van een gebrekkige mobiliteit,” stelt Unizo Oost-Vlaanderen-directeur Jos Vermeiren. “Mobiliteit staat met stip op nummer 1 in de lijst van bezorgdheden van ondernemers: de vele files, vrachtwagens die over ongeschikte wegen moeten, de lange omwegen,... Bovendien is ook het openbaar vervoer jammer genoeg geen waardig alternatief voor hun werknemers.”

Volgens Unizo moeten er in Oost-Vlaanderen zes prioritaire investeringen komen. Voor het Waasland zijn dat de oostelijke tangent in Sint-Niklaas, die de N70 met de E17 moet verbinden, en de link tussen de E17 en de Liefkenshoektunnel in Beveren.

Overleg

“De roep vanuit steden en gemeenten om bepaalde investeringen te doen of zelfs een eigen openbaar vervoer te organiseren, klinkt steeds luider. Missing links hebben namelijk ook een grote impact op de stedelijke mobiliteit. Het is van groot belang om gebieden te ontlasten waar veel mensen wonen”, stelt Vermeiren nog.

Op 19 februari brengt Unizo de schepenen van Mobiliteit van de Oost-Vlaamse steden samen, voor een overleg met Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) en secretaris-generaal van het departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid Filip Boelaert.