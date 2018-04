"OCMW-personeel onder druk gezet om te zwijgen" 28 april 2018

Het Vlaams Belang zal volgende week een klacht indienen met burgerlijke partijstelling bij de onderzoeksrechter in Dendermonde. Het beschuldigt het toenmalig Vast Bureau van het OCMW, met ex-voorzitter Mike Nachtegael (sp.a), én de OCMW-secretaris van schuldig verzuim en medeplichtigheid aan slagen en verwondingen. OCMW-raadslid Walther Bruwiere (Vlaams Belang) kon drie getuigen die in Ter Wilgen werkten motiveren om vier jaar na de feiten tóch naar de politie te stappen, waarmee het onderzoek de voorbije 10 dagen in een stroomversnelling kwam. Grote vraag in het gerechtelijk onderzoek is nu of het OCMW daadwerkelijk indertijd álle info heeft overgemaakt aan de politiediensten. Vier maanden na het incident met Daniël Goemaere werd de samenwerking met dader Bram V. beëindigd, na een nieuw incident van agressief gedrag tegenover een rusthuisbewoner. "De getuigen verklaren ons dat er druk en intimidatie van OCMW-verantwoordelijken was om te zwijgen. De feiten werden niet alleen geminimaliseerd, maar ook verdoezeld en in de doofpot gestopt. Over de gerechtelijke feiten kunnen we ons niet uitspreken, maar wél is het onze politieke rol om dergelijke ernstige feiten binnen het OCMW-apparaat aan te klagen." Bram V. (25) verscheen gisteren voor de raadkamer in Dendermonde. Zijn aanhouding werd verlengd. (JVS)