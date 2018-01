"Noordelijk stadsrandbos over 7 locaties" 02u57 0 Foto Joris Vergauwen Jos De Meyer aan de sportzone Puyenbeke en Pijkedreef. Sint-Niklaas CD&V-raadslid Jos De Meyer roept op om de geplande 20 hectare bosgebied voor het noordelijke stadsrandbos te spreiden over zeven locaties in Sint-Niklaas.

De mogelijke invulling van drie noordelijke 'lobben' in Sint-Niklaas heeft al behoorlijk wat reacties losgemaakt. Oppositiepartij CD&V grijpt die streefbeeldstudie aan om nogmaals de plannen voor de creatie van een noordelijk stadsrandbos aan te vallen. Met een RUP Noordelijk Stadsrandbos wil de stad de open ruimte behouden tussen de Heistraat, Kleibeekstraat, Mispelstraat, Kuildamstraat en de Mechelen-Terneuzenwegel. Het gaat om een vijftig hectare groot gebied, waarin veertig hectare nu de bestemming van woonzone heeft. De stad wil die woonzone herbestemmen tot groen- en landbouwzone, waarin een groot nieuw bos kan komen, het zogenaamde 'noordelijke stadsrandbos', als tegenhanger van het zuidelijke stadsrandbos op Puitvoet.





Vandaag wordt die 40 hectare grote ruimte gebruikt als landbouwgebied. De twintigtal eigenaars, voornamelijk landbouwfamilies, verzetten zich tegen de plannen. CD&V-raadslid Jos De Meyer stelt voor om de geplande 20 hectare voor dat noordelijk stadsrandbos te spreiden over verscheidene locaties. "Dat kan in de drie noordelijke, groene lobben en als versterking van bosgebieden aan De Ster, Olmenstraat, rond de sportzone Puyenbeke-Pijkedreef-Modernadreef, in Puivelde en aan Puitvoet. Dat is veel logischer dan bruusk in te grijpen in delen van de stad waar bewoners rekenen op rechtszekerheid over de bestemming van de grond. Een nieuwe woonbehoeftestudie moet duidelijk maken welke verdere ontwikkeling écht nodig is." (JVS)