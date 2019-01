‘Nog efkes’: studenten zetten beroep van leerkracht in de kijker met ludieke kledinglijn Laclasse JVS

11 januari 2019

10u10 0 Sint-Niklaas Studenten Secundair Onderwijs Economie van hogeschool Odisee in Sint-Niklaas zetten het beroep van leerkracht op een originele manier in de kijker. Ze lanceren de kledinglijn Laclasse, in het kader van hun opdracht rond mini-ondernemingen. De helft van de winst gaat naar het goede doel ‘Leraars zonder grenzen’.

Zeker voor leerkrachten kan het wel eens een leuk gadget worden, een sweater met een opschrift als ‘Koffiegek’, ‘Any questions?’, ‘Asseyez-vous’, ‘Meneer’ of ‘Mevrouw’ tot ‘Leer-kracht’. Het is een initiatief van studenten Maaike Poppe, Lena Smet, Willem Fierens, Paulien Plaquet en Ghizlane Benabdellah, die in hogeschool Odisee in Sint-Niklaas de opleiding Secundair Onderwijs Economie volgen. Ze kregen de opdracht om een mini-onderneming op te richten, waarvan deze truien het concrete resultaat zijn.

“We wilden het beroep van leerkracht eens positief in de kijker zetten. We hebben onze onderneming ‘Laclasse’ genoemd en we produceren truien met enkele typische woorden eigen aan leerkrachten. Denk maar aan de klassiekers ‘meneer’ of ‘mevrouw’, of ‘koffiegek’ geïnspireerd op de altijd koffiedrinkende leerkrachten.” De helft van hun winst doneren ze aan het goede doel ‘Leraars zonder grenzen’.