"Nikki beter af bij iemand met tuin" BAASJE BRENGT DEENSE DOG NAAR ASIEL NA 'DAKWANDELING' KRISTOF PIETERS

02u52 0 Kristof Pieters Nikki in het Dierencentrum Waasland waar medewerker Kris haar vertroetelt. Sint-Niklaas De Deense dog die enkele dagen geleden door de brandweer uit een dakgoot van een appartement werd gehaald in Sint-Niklaas, is door de eigenaar in een asiel geplaatst. "Het is met pijn in het hart, maar ik kan niet het risico lopen dat ze deze stunt zou herhalen", zegt Dennis Van Tilborgh. "Ik besef nu dat mijn studio te klein is. Daarom hoop ik dat ze bij iemand terecht komt met een grote tuin."

De spectaculaire foto's van Nikki die huizenhoog in dakgoten wandelde, deden enkele dagen geleden heel wat stof opwaaien. De hulpdiensten werden opgeroepen door voorbijgangers die de hond over daken in de Westerstraat in Sint-Niklaas zagen lopen. Het dier bleek ontsnapt te zijn door een dakraam van een studio. Via de dakgoot was de hond op wandel gegaan. Hij zat al enkele huizen verder toen de brandweer arriveerde. Bij het zien van de hulpdiensten klauterde de hond snel via het raam terug naar binnen.





De acht maanden oude teef Nikki is na het incident door de eigenaar in een asiel geplaatst. "Ik had geen andere keuze", reageert Dennis Van Tilborgh. "Toen ik afgelopen vrijdag thuis kwam, was alles in mijn studio overhoop gehaald. Nikki bleek losgebroken uit haar bench. Plots zag ik tot mijn grote verbazing ook zandzakken op mijn dakraam liggen. In de brievenbus vond ik een briefje van de politie met de vraag zo snel mogelijk contact op te nemen. De puzzelstukken vielen helemaal in elkaar toen ik foto's van Nikki op de website van de krant zag. Ze was blijkbaar op het aanrecht van de keuken gesprongen en had vervolgens het dakraam opengeduwd."





Kristof Pieters Nikki vrijdagavond op wandel via de dakgoot.

Speels

Dennis besliste na overleg met de politie zijn hond naar het asiel te brengen. "Maar het was geen makkelijke beslissing", benadrukt hij. "Nikki is een schat van een hond, maar nogal speels. Ik heb haar als puppy in huis gehaald, maar intussen is ze acht maanden oud en redelijk volgroeid. Ik ga heel vaak met haar wandelen, maar ik besef tegelijk dat mijn studio te klein is voor Nikki. Bovendien durf ik niet het risico nemen dat ze dit zou herhalen. Ook voor haar eigen veiligheid, want de kans dat ze zou vallen is reëel."





Nikki is opgevangen bij het Dierencentrum Waasland in de Stuurstraat in Haasdonk. "Het nieuws is snel rond gegaan, want we kregen al heel wat vragen binnen van mensen die interesse hebben om Nikki te adopteren", zegt Dirk Vermeulen. "Als we een hond afstaan voor adoptie is er eerst een vragenronde waarbij we zorgvuldig checken of het dier goed terechtkomt. Bij Nikki is het inderdaad belangrijk dat ze veel ruimte heeft, want ze is een flink uit de kluiten gewassen Deense dog. We gaan haar voorlopig wel nog even hier houden omdat ze een huidaandoening heeft die verzorgd moet worden. Daarna kan ze geadopteerd worden."





Dennis hoopt dat hij Nikki nog af en toe zal kunnen zien. "Als het mogelijk is, wil ik graag contact houden, want mijn hond afstaan voor adoptie ligt erg moeilijk. Het is nu heel stil in huis en ik mis haar enorm. Ik trek me echter op aan de wetenschap dat ze nooit gelukkig zou zijn in zo'n kleine studio en beter af is bij mensen met een grote tuin."