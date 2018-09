"Nieuws bereikt kinderen sowieso. Aan ons om het te duiden" Het nieuwe gezicht van het nieuwe Karrewiet JORIS VERGAUWEN

01 september 2018

02u22 0 Sint-Niklaas Zestien jaar geleden zat Jelle Mels (26) uit Sint-Niklaas nog zelf voor de buis toen actuaprogramma Karrewiet voor het eerst uitgezonden werd op Ketnet. Vanaf maandag neemt hij plaats in de studio, en zal hij als één van de twee nieuwsankers de nieuwe stijl van het programma een gezicht geven. "Grootste uitdaging is de manier waaróp je het nieuws brengt."

Maandag is het zover: het eerste Karrewiet-journaal in de nieuwe stijl. Voor 8- tot 12-jarigen zal Jelle Mels ook in korte tijd een vertrouwd gezicht worden, want hij gaat het jongerennieuws presenteren - afwisselend met collega Mariam El Mandoudi. De 26-jarige journalist werkt al vijf jaar voor Karrewiet, waar hij na zijn stage niet meer wegging. Hij bedacht er het Karrewiet-Kampioen-gezelschapsspel en is ook al twee jaar te horen als één van de inleesstemmen. "Ik herinner me nog dat ik als kind de eerste aflevering van Karrewiet op televisie zag. Nickelodeon of Disney Channel waren er toen niet. Wij hadden Ketnet, en daar hoorde Karrewiet ook bij. Dat ik het nu ga presenteren, is echt heel gek."





Je bent nu al vijf jaar actief bij Karrewiet. Is het er zo gezellig?

"Ik vond het er meteen heel leuk. Het is ook de ideale plek om de stiel te leren. Je krijgt er de vrijheid om heel creatief te zijn, maar er is ook ruimte om fouten te maken. Ik ben in de voorbije jaren op heel wat bijzondere plekken en toffe evenementen geweest. De reacties van de kinderen maken het ook heel leuk. Laat me hier maar wat groeien, en dan ligt de weg open om verdere stappen te zetten. Zo bekijk ik het."





Waarom heeft Karrewiet een nieuwsanker nodig?

"We willen de kinderen rechtstreeks aanspreken, de afstand verkleinen. Karrewiet leek een beetje op 'Iedereen Beroemd', met voice-overs en nieuwsitems die met grafische elementen aan elkaar geplakt werden. Een studio en nieuwsankers waren er niet. Eigenlijk was het op die manier vrij afstandelijk en dat gaan we nu dus veranderen. Uit tests is al duidelijk gebleken dat we met nieuwsankers het verhaal beter kunnen brengen. Je kan directer zijn, en het nieuws letterlijk zelf vertellen."





En je verhoogt de betrokkenheid?

"Dat is ook nodig, want kinderen worden vandaag veel sneller geconfronteerd met wat er in de wereld gebeurt. Vroeger kon je kinderen gemakkelijk weghouden van het nieuws. Ouders moesten gewoon de televisie uitzetten of de krant niet laten rondslingeren. Vandaag hebben veel kinderen echter een smartphone. En als ze er geen hebben, dan zien ze wel een pushbericht van een nieuwssite binnenkomen wanneer ze met de smartphone van mama of papa aan het spelen zijn. Ze pikken het nieuws véél gemakkelijker op. En het is onze taak om dat nieuws uit te leggen en context te geven."





Lijkt me niet altijd een gemakkelijke opdracht...?

"Dat is het zeker niet. Elke ochtend moeten we keuzes maken: brengen we dit nieuwsfeit of niet? En hoe pakken we dat aan? De meeste items brengen we, maar de moeilijkste opdracht is de manier vinden waarop we ze willen overbrengen. Gaan we naar een expert of leggen we het zelf uit? En hoe doen we dat op een leuke, correcte én interessante manier - met beperkte tijd? Niet zo eenvoudig. Je kan ook niet zomaar een conflict uitleggen zonder dat in een ruimere context te schetsen. Vaak is dat een grote uitdaging, maar dat vinden wij op de redactie natuurlijk heel interessant."





We hebben de laatste jaren behoorlijk veel gruwelijke nieuwsfeiten zien passeren. Waar trek je de grens?

"Kinderen pikken het toch ergens op, dus het is onze taak om het duidelijk uit te leggen. Tijdens onze ochtendvergaderingen ontstaat er wel eens discussie, maar in negen op de tien gevallen brengen we het nieuws. We gaan er altijd van uit dat het kan. Maar soms brengen we iets niet, zoals wanneer er bijvoorbeeld geruchten zijn dat Amerikaans president Donald Trump een minnares heeft. Maar als zoiets vervolgens een groot verhaal wordt en ook uitgebreid in het nieuws zit, dan is het onze plicht om het wél te brengen. Iets anders: de 'MeToo'-affaire. Die begon klein, met enkele getuigenissen, maar groeide uit tot een hele beweging. Toen hebben we wel gezegd dat we het misschien sneller hadden moeten brengen. In principe kan alles, maar de manier waarop is het belangrijkste. We willen kinderen niet met vragen of angst opzadelen. Als het bijvoorbeeld over aanslagen gaat, zullen we altijd zeggen dat de politie er alles aan doet om de daders te vinden, of dat de hulpdiensten heel snel ter plaatse waren om zoveel mogelijk mensen te redden. En uiteraard is beeldselectie heel belangrijk. We nemen niet zomaar de beelden van Het Journaal over."





Vanaf volgende week sluip jij dus misschien ook het collectieve geheugen van de jeugd binnen, zoals pakweg Gert Verhulst?

"Zo heb ik het nog niet bekeken. Ik sta er wel bij stil dat ik binnenkort herkend zal worden. Soms zal dat leuk zijn, soms wat minder. Maar een nieuwe Gert Verhulst? Dat zie ik nog niet gebeuren. Er zijn zoveel gezichten op televisie, en je hebt ook een houdbaarheidsdatum. Ik zal niet tien jaar lang het gezicht van Karrewiet zijn, maar anderzijds had ik ook nooit gedacht dat dit zou gebeuren. Ik ben dus blij met deze kans, en ik ga vooral heel erg genieten."