"Nieuwe buurtparkings in drukke stadsdelen" STAD OPENT EERSTE VAN REEKS NIEUWE PARKINGS AAN HERTJEN-N70 JORIS VERGAUWEN

09 februari 2018

02u37 60 Sint-Niklaas Op de hoek van het Hertjen en de Prins Boudewijnlaan (N70) is een buurtparking met 17 parkeerplaatsen geopend. Het is de eerste van een hele reeks nieuwe buurtparkings die de stad wil inrichten, om de parkeerdruk in verscheidene stadsdelen te verminderen. Daarvoor kijkt de stad ook naar school- en privéparkings.

Op een door onkruid overwoekerd plekje achter hoge reclamepanelen op de hoek van de N70 en Hertjen heeft de stad een buurtparking ingericht. Daar zijn zeventien parkeerplaatsen, vooral voor bewoners uit de directe omgeving en bezoekers van handelszaken in de buurt.





De stad zette deze stap omdat er heel wat parkeerplaatsen verloren gingen bij de aanleg van een extra rijstrook op de N70, twee jaar geleden. Voor de omwonenden werd daarom een alternatief gezocht in de nabije omgeving van het Brugsken-Hertjen. "Het is in zekere zin een originele oplossing, deze plek achter de reclamepanelen. Het heeft een oppervlakte van zo'n 500 m², waarop we in totaal zeventien parkeerplaatsen konden inrichten", schetsen schepenen voor Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA) en Openbare Werken Gaspard Van Peteghem (sp.a).





Bouwgrond

De eigenaar van dit terrein, dat nog bouwgrond is ook, is Clear Channel. Zij verhuren het terrein aan de stad voor 7.000 euro per jaar. De stad bekostigde zelf de herinrichting van het terrein - van woestenij tot parking - voor in totaal 26.000 euro. De toegang én de uitrit gebeurt via het Hertjen, net voor de verkeerslichten. Geen ideale plek, want daar staat zowat altijd een file, maar de oplossing met oprit in Het Hertjen en afrit op de N70 werd afgewezen door het Agentschap voor Wegen en Verkeer, de wegbeheerder van de Prins Boudewijnlaan (N70). De parking werd aangelegd in steenslag, met als voordeel dat het water de grond kan indringen en er dus geen rioolkolken nodig zijn.





Parkeren op deze nieuwe buurtparking is gratis. "We zullen het gebruik van de parking goed bekijken in deze opstartfase. Als blijkt dat er ingrepen nodig zijn om het parkeren voor buurtbewoners te garanderen, zullen we de nodige ingrepen doen", aldus schepen Hanssens, die voorstander is van dit soort parkeeroplossingen. "Het is de bedoeling om nog meer van deze buurtparkings in te richten. Er zijn nog heel wat stadsdelen waar de parkeerdruk erg hoog is. Het doel is om elk jaar zo'n nieuwe buurtparking te openen. Door parkings te concentreren, kunnen we bij de heraanleg van straten meer ruimte maken voor groen en fietsers."





Private parkings

Daarvoor kijkt de stad ook naar de private parkings in het stadscentrum. Heel wat scholen, bedrijven en instellingen beschikken over grote parkings, maar die liggen er vaak verlaten bij, terwijl de parkeerdruk in de stad alsmaar groter wordt. Aan Vijfstraten is er zo al een samenwerking met de eigenaar van supermarkt Alma, waar buurtbewoners kunnen parkeren buiten de openingsuren. "We kunnen niks afdwingen op privaat terrein, maar we kunnen met de eigenaars wel naar een oplossing proberen toewerken. Met supermarkt Alma is dat gelukt. En daar willen we op verder bouwen. De parkeerruimte die er is, ook in private handen, kan worden geactiveerd en benut als ideale buurtparkings."