"Niet uit rancune tegenover CD&V" OUD-SCHEPEN BEN VAN EYNDE MAAKT COMEBACK OP LIJST PVDA JORIS VERGAUWEN

31 mei 2018

02u50 0 Sint-Niklaas Ben Van Eynde (59) keert na zes jaar terug in de gemeentepolitiek. In 2012 werd de voormalige schepen door CD&V aan de deur gezet na een veelbesproken verkeersongeval. Straks staat Van Eynde opnieuw op de lijst, maar dan voor PVDA.

Van Eynde was achttien jaar actief voor CD&V, waarvoor hij tussen 2000 en 2012 ook schepen was. In 2006 haalde hij een ongelofelijke score met 2.530 voorkeurstemmen. Toch was hij nooit een dossiervreter, maar wél een man van het volk en iemand die overal een handje ging toesteken waar het hem werd gevraagd. Kort voor de verkiezingen van 2012 liep het echter mis. Van Eynde, toen schepen van Verkeer, was na een cafébezoek met zijn auto tegen een muurtje gereden in de Hospitaalstraat. Daarna was hij uitgestapt, had zijn auto achtergelaten en was hij naar café Den Ouden Tijd, de zaak van zijn verloofde, gestapt. Daar kroop hij meteen onder de wol. Voor de politierechter verklaarde hij nadien dat hij zich niks meer herinnerde van het voorval. Er werd aangenomen dat hij op het moment van de feiten dronken was, maar dat kon niet meer worden vastgesteld door de politie. Van Eynde heeft dat zelf altijd ontkend. Het had wél heel wat gevolgen. "De partij wilde me van de lijst schrappen, maar het drukwerk was al klaar. Er werd dan een compromis gesloten. Ik moest zeggen dat ik ziek was. Dan kon ik op de lijst blijven staan. Ik werd verplicht om naar een ontwenningskliniek in Antwerpen te gaan, maar daar werd ik na een paar dagen al ontslagen", verklaarde hij toen tegen de politierechter.





Gelouterd man

Vandaag, zes jaar later, is Ben Van Eynde een gelouterd man. "Die zes jaar zonder politiek hebben me goed gedaan. Ik heb interimwerk gedaan in de land- en tuinbouw en heb voor mijn ouders gezorgd, die 91 en 88 jaar oud zijn. Bovendien ben ik snel lid geworden van PVDA. De gedrevenheid van die mensen is me altijd opgevallen."





Gisteren werd Ben Van Eynde, officieel voorgesteld bij PVDA, samen met een tiental 'spitsen' waarmee de partij in Sint-Niklaas die felbegeerde zetel in de wacht wil slepen. "Het is plezierig nu. Ik kan me onbezorgd inzetten, zonder druk of verwachtingen. Ik doe dit zeker niet uit rancune, laat staan dat ik revanche wil nemen tegenover CD&V. Ik heb even in het oog van de storm gezeten, maar dat hoort erbij als je aan politiek doet. Ik voel me goed in mijn vel én ik voel nog steeds veel waardering op straat. Vandaag kan ik volledig mezelf zijn en dan ben ik op mijn best." Iets wat ze bij PVDA graag horen. "Ben heeft het hart op de juiste plaats. Hij heeft zich altijd ingezet voor de gewone man in de straat. Daarom zijn we blij dat hij erbij is", stelt PVDA-lijsttrekker Jef Maes.