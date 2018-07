"Na nog geen uur hadden we zijn ouders gevonden" POLITIE GEBRUIKT KRACHT VAN SOCIALE MEDIA VOOR VERDWAALD JONGETJE KRISTOF PIETERS

02u29 0 Sint-Niklaas De politie van Sint-Niklaas heeft een verdwaald jongetje dat enkel zijn voornaam kon zeggen, in nauwelijks enkele uren tijd met zijn ouders kunnen herenigen. "Dankzij de kracht van sociale media", zegt commissaris Benny Smet. Het opsporingsbericht via Facebook bereikte dan ook in geen tijd meer dan 125.000 mensen.

Een patrouille van de lokale politie werd vrijdag rond het middaguur opgeroepen voor een interventie in het stationsgebouw van Sint-Niklaas. "Een tussenkomst voor twee wanbetalers", vertelt commissaris Benny Smet. "Ter plaatse troffen onze agenten echter ook een jongetje aan dat duidelijk op de dool was, en niet begeleid werd door zijn ouders of andere volwassenen."





Het jongetje, dat een opvallende wijnvlek in het gelaat had, was aanvankelijk in paniek. De agenten kregen dan ook geen zinnig woord uit hem. "We zijn eerst nagegaan of er in de buurt vakantiekampen van een jeugdbeweging waren, maar dat bleek niet het geval te zijn", vervolgt commissaris Smet. "Uiteindelijk werd voorgesteld om een foto van hem te nemen, en die online te verspreiden. We hebben een experte voor sociale media in huis, en die heeft snel een bericht opgesteld dat via Facebook en Twitter verspreid kon worden."





Reacties en tips

Intussen was het jongetje wat gekalmeerd en hadden de agenten zijn voornaam achterhaald: Kobe. Ook kon hij zeggen dat hij geen broers of zussen had, en wat de vermoedelijke voornamen van zijn ouders waren. Op basis van die gegevens werd het opsporingsbericht nog actueler gemaakt. Reacties en tips bleven dan ook niet uit. "We werden overstelpt", klinkt het. "Ons Facebookbericht bereikte in een mum van tijd meer dan 125.000 mensen. Meer dan 390 volgers deelden hun meelevende reacties en tips online. Het is ook dankzij die reacties en de meer dan 3.600 mensen die het bericht gedeeld hebben, dat we de jongen binnen het uur na de 'campagne' op sociale media konden identificeren."





Het bleek om een 10-jarige jongen uit Antwerpen te gaan, die zwakbegaafd is en buiten de schoolvakanties in een instelling verblijft. Hij was blijkbaar even aan de aandacht van zijn ouders ontsnapt en was op de trein naar Sint-Niklaas gestapt. Hij werd met veel zorg opgevangen in het Politiehuis, waar hij ook een lekkere lunch kreeg. De politie kon intussen zijn moeder bereiken, die de jongen wat later kwam ophalen.





De politie is intussen tevreden met de snelheid waarmee het opsporingsbericht gedeeld werd. "In dit specifieke geval hadden we bijzonder weinig aanknopingspunten, maar dankzij de kracht van sociale media konden we de ouders in minder dan een uur bereiken."