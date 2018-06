"Modeopleiding leunt bij top aan" STUDENTEN D'ACADEMIE: EXPO IN BAU-HUIS EN DÉFILÉ IN TECHNIEKHUIS JORIS VERGAUWEN

07 juni 2018

02u45 0 Sint-Niklaas De weken van de waarheid breken aan in de Sint-Niklase Academie voor Schone Kunsten. In 't Bau-huis presenteren 125 studenten dit weekend hun werk aan het grote publiek, volgende week tovert de afdeling Mode- en Schoenenontwerp het Techniekhuis om tot showlocatie.

Na de Antwerpse Modeacademie en de modeschool La Cambre in Brussel wordt de afdeling Mode- en Schoenenontwerp van de Sint-Niklase Academie voor Schone Kunsten in het wereldje bij de top drie van beste modeopleidingen gerekend, nog vóór de Gentse modeacademie. Daarom wordt reikhalzend uitgekeken naar de jaarlijkse spraakmakende en wervelende show, volgende week zaterdag in het Techniekhuis. Voor de modeafdeling is het de 21ste show, voor de jongere afdeling Schoenenontwerp de negende keer. Vooral die laatste opleiding maakt de school bekend, want nergens anders in ons land is de opleiding beschikbaar. "En vanaf september is deze opleiding ook erkend in het kunstonderwijs. Het was tien jaar lang een proefproject, waarmee we wel studenten uit heel Vlaanderen en Nederland bereiken. We hebben studenten die tot 140 kilometer in de auto zitten, enkel heen, om de lessen bij te wonen", schetst SASK-directeur Niko Van Stichel.





Professionele aanpak

De modeafdeling van de Sint-Niklase academie maakt deel uit van het deeltijds kunstonderwijs, maar heeft een heel professionele aanpak. "We hebben een gepassioneerd docententeam. Zij staan met beide voeten in die wereld. We leunen heel dicht tegen de top aan. Het traject biedt heel veel kansen. Dat bewijzen de tentoonstellingen waar studenten aan deelnemen, hun jobs in de modesector en de prijzen die ze behalen." Negentig studenten uit alle jaren tonen volgende week hun creaties aan een jury van experten uit de modewereld en aan het publiek. Het event start om 19.30 uur, met een presentatie van de afdeling juweelontwerp en edelmetaal, gevolgd door de schoenenshow en als grote afsluiter het défilé van de modeafdeling. Het vindt plaats in het Techniekhuis van de stad, omdat het daar simpelweg ruim én donker genoeg is.





125 studenten

De eindstudenten van elf andere kunstrichtingen hebben dit weekend al hun toonmoment in 't Bau-huis. Vandaag en morgen presenteren de 125 studenten hun werk aan externe jury's. Vanaf vrijdag opent er een tentoonstellingsweekend voor het grote publiek, voor het tweede jaar op rij. "Voordien had elke opleiding een eigen toonmoment op een andere plek. Het is mooi om dat allemaal samen te doen. Vorig jaar, bij de eerste keer, zijn er meer dan 1.500 bezoekers komen kijken. Het is voor hen meteen ook een extra uitdaging om hun werk zo goed mogelijk te presenteren."





De eindwerken van de studenten in 't Bau-huis zijn zaterdag 9 en zondag 10 juni te bezichtigen van 14 tot 18 uur. De mode- en schoenenshow van d'Academie in het Techniekhuis vindt plaats op zaterdag 16 juni. Tickets kosten 18 euro en zijn verkrijgbaar bij het secretariaat van d'Academie in de Boonhemstraat 1. Info: 03/778.38.70.