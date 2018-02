"Met donuttello het water over" COMEDIAN KAMAL KHARMACH MET DONUTS NAAR BRAINFREEZE JORIS VERGAUWEN

27 februari 2018

02u57 0 Sint-Niklaas In Antwerpen zijn er al drie vestigingen van donutshop Donuttello van comedian Kamal Kharmach. Vanaf vandaag zijn de bijzondere donuts in vijftien smaken ook verkrijgbaar in Sint-Niklaas, bij Brainfreeze Coffee & Comics in de Nieuwstraat.

Pas in september vorig jaar startte comedian Kamal Kharmach met Donuttello, maar al gauw groeide dat uit tot een onverhoopte hit. Intussen zijn er in Antwerpen al drie vestigingen. Daar zijn momenteel vijftien verschillende donuts te verkrijgen, van banaan, kokos en appelsien, mojito, limoncello en cola, Snickers, cappuccino en Oreo tot karamel-popcorn en marshmallow. En daar komen geregeld nieuwe donuts bij, met een bijzondere vulling en topping. "We kunnen niet stil blijven staan. Mensen willen heel vaak een nieuwe donut ontdekken", zegt Kamal Kharmach, ook bekend van onder meer de 'Slimste Mens ter Wereld', die met zijn vrouw dit donutverhaal is beginnen schrijven. "Het gaat nu heel vlot in Antwerpen. We wilden echter al een tijdje ook 'over het water' gaan. En toen Steven Claes uit Sint-Niklaas onlangs bij ons binnenstapte, samen met zijn vrouw en zoontje, en simpelweg zei 'Ik wil jouw donuts', toen wist ik meteen dat we de juiste partner hadden gevonden." (lacht)





"Test voor onze donuts"

De uitbater van Brainfreeze Coffee & Comics in de Sint-Niklase Nieuwstraat pakt het graag eigenzinnig aan. "Ik wil dingen aanbieden die je niet op nog vijf andere plekken in deze stad kan vinden. Deze donuts zijn een perfect voorbeeld. Overal in de stad kun je de typische diepvriesdonuts krijgen. Dit zijn verse donuts met verschillende smaken, in bijzondere varianten", aldus Steven Claes, die het hele assortiment van Donuttello aan een uitgebreide proeftest onderwierp. "En de donuts bleken in de smaak te vallen. We gaan bij Brainfreeze dan ook meteen beginnen met het héle assortiment", vertelt Kharmach. "Ik ben heel blij dat Brainfreeze het eerste Vlaamse verkooppunt wordt buiten Antwerpen. Deze zaak heeft karakter, er is een echte match. Ik ben er echt van onder de indruk. En het is ook een mooie test voor onze donuts. Want bij een jonger publiek dat is opgegroeid met The Simpsons zijn donuts heel gewoon. En wij willen iets vertrouwd aanbieden dat toch vernieuwend is. Maar niet alleen bij een jonger publiek doet de donut het goed. Bij senioren is de zachte snack populair rond de middag, bij de werkende bevolking eerder bij de koffie in de voormiddag, ook als verrassend alternatief voor de boterkoek, en bij jongeren is het meer iets voor na schooltijd. We zijn benieuwd hoe het hier zal gaan."





Logistieke oefening

"Als het in Sint-Niklaas lekker loopt, kunnen we verder naar Gent, Brussel en Brugge. Als ik zie hoeveel Waaslanders er al afzakten naar Donuttello in Antwerpen heb ik er wel vertrouwen in. Het wordt wel een uitdaging voor ons. Momenteel staan we 's morgens op om 5 uur om zowat 700 donuts klaar te maken. Dat doen mijn vrouw en ik samen met een medewerkster. Nu gaan we verder uitbreiden en wordt het ook een logistieke oefening, om de donuts dus ook snel en vers over het water te krijgen", zegt Kharmach.





En of er binnenkort ook een Brainfreeze-donut komt? "Daar moeten we nog eens over samenzitten! Dat is misschien wel iets voor de zomer, een speciale donut met ijs, een echte 'brainfreeze' dus. Dat moet lukken." De Donuttello-donuts zijn vanaf vandaag verkrijgbaar bij Brainfreeze Coffee & Comics.