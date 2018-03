"Meer aandacht nodig voor homo- en transfobie" 29 maart 2018

N-VA-gemeenteraadslid Filip Herman wil dat de stad meer aandacht schenkt aan de internationale dag tegen homofobie en transfobie. Die dag vindt plaats op 17 mei. "Homofoob en transfoob geweld gebeurt helaas nog in onze samenleving. In Sint-Niklaas werden er sinds 1 januari 2015 zes pv's opgesteld voor feiten gelinkt aan discriminatie rond seksuele geaardheid. Wellicht ligt dit aantal veel hoger doordat velen de stap naar de politie niet durven zetten of omdat meldingen soms niet onder de noemer discriminatie geregistreerd worden", aldus Filip Herman, die het schepencollege vraagt om méér dan alleen de regenboogvlag uit te hangen op 17 mei. "Een symbolisch regenboogzebrapad op de Grote Markt zou een mooi en sterk signaal zijn. Discriminatie hoort niet thuis in deze stad, dat moeten we tonen als onderdeel van een lokaal regenboogbeleid." (JVS)