"Maken er lokaal duivels feest van" ORGANISATIE FANDORP WK VOETBAL WEER NAAR VZW HEMELRIJK JORIS VERGAUWEN

13 februari 2018

03u02 0 Sint-Niklaas De organisatie voor het uitzenden van de wedstrijden van de Rode Duivels op groot scherm en het inrichten van een fandorp tijdens het komende WK voetbal komt opnieuw in handen van de vzw Hemelrijk. Die wil er net als vier jaar geleden bij het WK in Brazilië een groot lokaal getint evenement van maken, deze keer op het Hendrik Heymanplein.

Het Sint-Niklase schepencollege wees de opdracht voor de organisatie van een groot fandorp tijdens het komende WK voetbal gisteren toe aan de vzw Hemelrijk. Het was geen moeilijke knoop die het deze keer moest doorhakken, aangezien er maar één kandidaat een dossier had ingediend. De verwachte tweestrijd tussen vzw Hemelrijk en de organisator van sportevents Sportizon uit Vilvoorde bleef uit. Sportizon had de vzw Hemelrijk wel nog gecontacteerd om deze keer een samenwerking op poten te zetten, maar dat bleek voor de lokale speler geen opportuniteit. Net als vier jaar geleden bij het WK voetbal in Brazilië ziet Steve Vonck van de vzw Hemelrijk zijn lokale vrijwilligersorganisatie sterk én voldoende uitgerust om het op eigen benen te klaren. "We hebben het vier jaar geleden gedaan en we willen het op dezelfde manier vormgeven. Toen bleek dat een geweldig succes, met de inzet van honderden lokale medewerkers. We laten ons vertellen dat Sportizon het niet makkelijk vond om zich opnieuw in dit verhaal te gooien, omdat het zo weinig lokale verankering heeft. En net dat is natuurlijk onze sterkte", stelt Vonck.





Goeie doelen

De vzw Hemelrijk kon vier jaar geleden op 330 vrijwilligers rekenen. "We willen er zelf niets aan verdienen. De doelstelling van onze vzw is om mogelijke winst terug te laten vloeien naar lokale, goeie doelen. Dat hebben we vorige keer gedaan door de jeugdbeweging en een organisatie voor mensen met een beperking te steunen. Dat is ook de reden waarom we zoveel mensen warm kunnen maken om samen met ons dat groot voetbalfeest mogelijk te maken. We staan er voor het plezier, niet om onze boterham te verdienen." De stad geeft wel een toelage van 5.000 euro per wedstrijd.





Een grote verandering is dat het groot scherm níet op de Grote Markt komt te staan, maar wel op het Hendrik Heymanplein. Reden is de drukke bezetting van de Grote Markt bij het begin van de zomervakantie. "Hoe we het allemaal gaan aanpakken, zullen we nu beginnen uitwerken. We willen er alleszins een groot feest van maken, met veel randanimatie ook en de focus op het lokale en familiale. Dat gebeurde vorige keer ook: de papa was sfeerbeheerder, de mama aan de kassa en de zonen tapten. Die sfeer willen we opnieuw." Verenigingen en vrijwilligers die willen meewerken: alle info bij stevevonck@gmail.com.