“Mag er nog menselijkheid zijn?”: deelnemer Antwerp 10 Miles wordt kankerpatiënt maar krijgt inschrijvingsgeld niet terug JVS

13 maart 2019

19u26 0 Sint-Niklaas Nadat hij zich in december had ingeschreven voor de Antwerp 10 Miles van eind april, kreeg Francis Van Laethem (60) uit Sint-Niklaas vorige maand te horen dat hij kanker heeft. Aan lopen moet hij de komende maanden niet eens dénken, dus vroeg hij organisator Golazo om zijn deelname te annuleren en het inschrijvingsgeld terug te storten. De organisatie doet dat echter niet, om geen enkele reden, ook bij kanker niet. “Mag er nog een beetje menselijkheid en empathie zijn?”, vraagt de getroffen loper.

“Ik heb al vijftien keer de 20 kilometer van Brussel gelopen. In Antwerpen stond ik al drie keer aan de start van de 10 Miles, de laatste keer in 2017. Ik had er opnieuw veel zin in, dus schreef ik me in december weer in. Maar dan kwam enkele weken later een hard verdict. Ik zal in april zeker níet kunnen deelnemen aan de Antwerp 10 Miles. De komende maanden wacht me een gevecht tegen kanker”, vertelt Francis Van Laethem.

Van de dokters in Leuven krijgt de 60-jarige loper een verbod om zware inspanningen te leveren. Als dat al mogelijk zou zijn, want nog deze maand start zijn kankerbehandeling, wellicht met een chemokuur. Daarvan heeft hij ook een medisch attest. En dat stuurde hij door naar Golazo, de organisator van de Antwerp 10 Miles, om zijn deelname ongedaan te maken en zijn 45 euro inschrijvingsgeld terug te vragen. Dat bleek echter niet mogelijk. “Volgens onze algemene voorwaarden kunnen we helaas geen terugbetalingen doen, maar het is geen enkel probleem om je ticket door te geven of door te verkopen aan iemand anders. Aangezien het hier om een evenement gaat met heel veel deelnemers zou het geen probleem mogen zijn om iemand te vinden die jouw inschrijving wil overkopen”, liet Golazo hem weten.

Een reactie die bij Francis, als kankerpatiënt, in het verkeerde keelgat schoot. “Ik begrijp dat je een bepaald beleid hanteert, maar er moeten toch altijd uitzonderingen mogelijk zijn? Dat maakt een organisatie net menselijk. Weet je, in 2017 heb ik voor de start van de Antwerp 10 Miles een t-shirt gekocht van ‘Kom op tegen Kanker’, omdat de organisatie toen dat goede doel steunde. Ik heb dat shirt gedragen tijdens het lopen. Nu ik zelf met kanker word geconfronteerd, blijf ik in de kou staan. Dat klopt toch niet? Waarom zo’n kille aanpak? Het gaat me echt niet zozeer om die 45 euro. Ik zou mijn ticket wel kunnen doorverkopen, via de Facebookpagina. Maar daar heb ik eerlijk gezegd moeite mee. Niet alleen omdat ik momenteel veel onderzoeken moet ondergaan en er weinig tijd overblijft, maar ook omdat ik dit dus geen faire behandeling vind. En ik wil dit graag aankaarten omdat er misschien nog lotgenoten dit meemaken of in de toekomst zullen meemaken. Dan mag ik toch een beetje menselijkheid vragen, een beetje meer empathie?”

Voor Francis Van Laethem had zijn deelname ook een mooi emotioneel moment moeten betekenen. In de zomer van 2018 werd bij hem al darmkanker vastgesteld, gelukkig in een heel vroeg stadium. “Na een operatie vorige zomer ben ik heel snel hersteld. In het najaar kon ik weer beginnen trainen. Daarom wilde ik met de Antwerp 10 Miles ook een doel vastleggen, iets om naar uit te kijken. Lopen geeft me zoveel voldoening. En ik wilde me ook graag weer bewijzen, dat ik weer een mooie inspanning kon leveren. Tot ik in februari te horen kreeg dat er uitzaaiingen ontdekt waren in mijn lever. Ik ben nu in volle voorbereiding voor de behandeling. Deze week is er verder overleg met de oncoloog in Leuven. En dan ga ik die strijd aan. Ik geloof er rotsvast in dat ik op een dag weer mijn loopschoenen zal kunnen aantrekken. Ik ben optimistisch, ik wil genezen. En ik wil weer sporten. Maar of ik dan voor de Antwerp 10 Miles zal kiezen, dat lijkt me weinig waarschijnlijk. Ik hou er helaas een heel wrang gevoel aan over.”

Organisator Golazo kon weinig kwijt in een eerste reactie. “We willen nagaan wat er precies is gebeurd en hoe er precies is gereageerd. We willen uiteraard een menselijke aanpak hanteren. We willen alles eens op een rijtje zetten en de juiste conclusies trekken.”