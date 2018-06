"Liever géén extra trage wegen" BUURT VRAAGT STAD OM BESCHERMING GROENE BOLLEAKKERGEBIED JORIS VERGAUWEN

13 juni 2018

02u53 0 Sint-Niklaas Bewoners van de straten rond het 'bolleakkergebied', tussen Vijfstraten, Sparrenhofstraat en Godsschalkstraat in de noordoostelijke Sint-Niklase stadsrand, vragen de stad om met een plan duidelijkheid en rechtszekerheid te creëren over het 100 hectare grote, groene gebied. Opmerkelijk is dat ze ook géén bijkomende trage wegen willen voor voetgangers en fietsers.

Eind vorig jaar ontstond er commotie rond het 'bolleakkergebied', het groene stadsdeel tussen Vijfstraten/Klapperbeekstraat, Godsschalkstraat, Vrouweneekhoekstraat en Sparrenhofstraat. Voor het lobbenstadmodel had een studiebureau een toekomstschets gemaakt van hoe dat gebied zou kunnen evolueren, met een kleinschalige woonontwikkeling achter de bebouwing aan Vijfstraten-Klapperbeekstraat. Dat plan is intussen al afgevoerd, maar het heeft de bewoners wél bezorgd gemaakt. Zij hebben zich verenigd in het buurtcomité Bolle Akker en stappen naar de stad met de vraag om een groene toekomst voor het gebied vast te leggen. "We willen dat het gebied groen blijft, dat er bos bijkomt en dat het unieke karakter van de typische Wase bolle akkers beschermd wordt en dus gevrijwaard blijft", aldus buurtbewoner Carl Hylebos en Pauwel Claus van scouts Olmen, die hun stekje in het gebied hebben.





Sluikstorten

Nu loopt er één trage wegel doorheen het gebied, tussen de Olmenstraat en Iepenstraat. Dat is een smal pad waar wandelaars, fietsers en joggers graag gebruik van maken. Opmerkelijk is dat het buurtcomité én zelfs de scouts geen bijkomende trage wegels doorheen het gebied willen. "We zijn vóór trage wegen, maar dan zoals het nu is", klinkt het. Of ze dan niet het alleenrecht op de beleving op dit mooie bolleakkergebied lijken te claimen? "We zijn enerzijds bezorgd dat bijkomende trage wegen een eerste stap zijn naar verdere ontwikkeling van dit gebied. Anderzijds importeer je met extra trage wegen ook fenomenen als sluikstorten, vandalisme en lichte criminaliteit. Dat willen we niet. We zijn dus geen voorstander van bijkomende trage wegen, ook niet als met een RUP wordt vastgelegd dat het altijd trage wegels zullen blijven. Waarom zijn extra trage wegen nodig? Als de stad fietspaden zou aanleggen in de omliggende straten hoeft dat niet."





Bezorgdheid onterecht

Schepen voor Trage Wegen Wout De Meester (Groen) is het daar niet mee eens. "We willen nadenken over de toekomst van dit bolleakkergebied, samen met de bewoners. En daarbij is het de bedoeling om extra bos te creëren, maar ook een bijkomende trage verbinding. Er is nu al een noord-zuidverbinding voor zachte weggebruikers, een extra oost-westverbinding voor fietsers en wandelaars zou juist een zeer grote meerwaarde betekenen, onder meer voor fietsers tussen Sint-Niklaas en Nieuwkerken. Dat zo'n nieuwe trage wegel een tussenstap zou zijn naar verdere ontwikkeling, is een onterechte bezorgdheid. We willen net dit groene gebied beschermen. Het gaat over een bijkomend, smal wandel- en fietspadje, net zoals er al één ligt. Daarover zullen we met de buurt verder in overleg gaan."