“Laat je oprit gebruiken door zorgverleners”: stad maakt werk van ‘parkeer- en zorgsticker’ JVS

25 maart 2019

14u08 0 Sint-Niklaas De stad gaat werk maken van een ‘parkeer- en zorgsticker’, waarmee inwoners kunnen aangeven dat ze tijdelijk hun oprit of de plaats voor hun garagepoort ter beschikking stellen aan dokters, thuisverplegers, kinesisten of andere zorgverleners.

Het voorstel komt van N-VA-raadslid Filip Herman, die een pleidooi hield tijdens de gemeenteraad om zo’n ‘parkeer- en zorgsticker’ in te voeren in Sint-Niklaas. “Het bestaat al in onder meer Gent, Dendermonde en Middelkerke, waar het succesvol is. Daarom zouden we dit ook in Sint-Niklaas kunnen invoeren. Zorgverleners hebben immers vaak moeite om een parkeerplaats te vinden. In sommige straten is er soms helemaal geen plaats om reglementair te parkeren. Daarom zouden bewoners zo’n ‘parkeer- en zorgsticker’ kunnen aanbrengen op hun gevel of garagepoort, om aan te geven dat ze tijdelijk hun oprit of de plek voor hun garagepoort ter beschikking stellen aan dokters, thuisverplegers, kinesisten en andere hulpverleners. Het is evident dat zorgverleners in dat geval steeds hun zorgverlenerskaart met duidelijke contactgegevens zichtbaar in de wagen plaatsen zodat zij altijd bereikbaar zijn in geval van nood”, aldus Filip Herman.

Schepen voor Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA) is het voorstel van zijn partijgenoot genegen. “Het zou een logische uitbreiding zijn van de mogelijkheden van de zorgverlenerskaart. Dit is intussen intern besproken en positief beoordeeld. We gaan nu werk maken van een regeling, een reglement en een campagne naar de zorgverleners en naar de bevolking. We willen het nog dit jaar rond krijgen.”

Zorgverlenerskaart

Om oplossingen te zoeken voor de parkeerproblematiek voor zorgverstrekkers in de binnenstad werd een tiental jaar geleden een meldingskaart voor zorgverleners geïntroduceerd. Die zorgverlenerskaart laat ‘niet-hinderlijk foutief parkeren’ toe onder strikte voorwaarden. De kaart moet aangevraagd worden bij de politie. “In 2016 werd op vraag van de zorgsector ook al een jaarabonnement voor zorgverstrekkers ingevoerd, met een kostprijs 100 euro per jaar, zodat zij ook kunnen parkeren in parkeerzones zonder extra te betalen. Als een zorgverlener gebruik maakt van de zorgverlenerskaart om niet-hinderlijk foutief te parkeren, moet men telkens het adres van het huisbezoek en gsm-nummer achterlaten op de kaart zodat de politie direct contact kan opnemen indien nodig. Op dit ogenblik mag men met deze kaart niet voor een oprit of garagepoort parkeren. Met zo’n sticker zouden inwoners kunnen aangeven dat dat wél mogelijk is.”