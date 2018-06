'Kurieus App' is nieuwste kunstige stadsgids 27 juni 2018

02u43 1

Vandaag wordt de 'Kurieus App' gelanceerd. Dat is een mobiele, interactieve gids op de smartphone waarmee iedereen de stad op een laagdrempelige en artistieke manier kan ontdekken. Het is een idee van de jongeren van Sonar Soundlab, die de steun van het Cultuurcentrum kregen om er een kunsttool van te maken. Met de app beleef je de stad via de soundscapes van Sonar of door de ogen van enkele lokale creatievelingen. Er is zelfs virtuele kunst te ontdekken. De app, ontwikkeld door het Wase bedrijf Next Apps, laat iedereen toe een eigen themaroute toe te voegen. "Zo blijft Sint-Niklaas steeds 'Kurieus' naar de app", klinkt het. Sonar Soundlab bijt de spits af met een eerste, verrassende themaroute. De 'Kurieus App' is gratis beschikbaar. (JVS/Foto JVS)