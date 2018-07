'Kleinste doelman van het land' (84) overleden 18 juli 2018

02u33 0

Etienne Van Den Berghe is thuis in Sinaai op 84-jarige leeftijd overleden. Van Den Berghe debuteerde op zijn 16 jaar als doelman in het eerste elftal Sporting Sint-Niklaas en stond met zijn lengte van 1 meter 66 bekend als 'de kleinste keeper van het land'. Nadien zou hij ook nog vijf seizoenen onder de lat staan bij Vigor Hamme. Zijn laatste seizoen als keeper beleefde Van Den Berghe bij Wilskracht Sint-Niklaas. Na zijn legerdienst werd de Belselenaar schilder en binnenhuisafwerker, maar na zijn brugpensioen veroverde hij opnieuw een plaats in de voetbalwereld. Eerst was hij 12 jaar keeperstrainer bij Sportkring Sint-Niklaas. Later nam hij die functie ook vijf jaar op bij KV Oostende en stond Van Den Berghe ook mee aan de wieg van de Wase voetbalschool 'De Waaslander'. De uitvaart van 'de kleinste keeper' vindt morgen plaats om 11.00 uur in crematorium Heimolen op de Waasmunsterse Steenweg 13 in Sint-Niklaas. De samenkomst is gepland om 10.40 uur.





(YDS)