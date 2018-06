"Klanten lokken met evenementen" UNIZO EIST AANDACHT VOOR BRUISENDE HANDELSKERNEN JORIS VERGAUWEN

05 juni 2018

02u46 0 Sint-Niklaas Werk maken van bruisende handelskernen is een van de prioriteiten van de ondernemers voor de verkiezingen van 2018. Dat blijkt uit een rondvraag van Unizo Oost-Vlaanderen bij de lokale ondernemers. Sint-Niklaas, Beveren, Temse en Stekene hebben hun eigen verzuchtingen.

"We hebben de ondernemers als het ware een canvas aangereikt, met de krijtlijnen die Unizo in heel Vlaanderen uittekent, maar waarop zij lokaal hun invulling kunnen geven", schetst Jos Vermeiren, directeur van Unizo Oost-Vlaanderen. "Algemeen kunnen we stellen dat de zelfstandige ondernemer gehoord wil worden en inspraak wil hebben. Ze willen ook hulp krijgen bij het zoeken naar een geschikte vestigingsplaats, ze willen bereikbaar zijn en zich vlot kunnen verplaatsen. En dat alles in een duurzaam, dynamisch klimaat."





Eén van de prioriteiten is meer aandacht voor de handelskernen. "Winkels en horeca zijn altijd dé ruggengraat van levendige kernen geweest, maar de detailhandel is de laatste tien jaar enorm veranderd. We vragen om de handelskernen beter af te bakenen, de leegstand nog meer aan te pakken en mensen te lokken met evenementen en bloeiende markten. Ook mobiliteit blijft een groot aandachtspunt. Geef klanten de kans om hun auto kort te parkeren in de kern en creëer daarnaast goed ontsloten randparkings voor langparkeerders."





Noden en wensen

Daarnaast hebben de verschillende handelskernen specifieke noden en wensen.





Sint-Niklaas: Unizo-voorzitter Glenn Nicque dringt aan op een versterking van het 'merk' Sint-Niklaas. "Een goede communicatiecampagne, zoals 'Oh', is al een stap in de goede richting, maar we zijn er zeker nog niet. Er zijn nog heel wat mogelijkheden om Sint-Niklaas aantrekkelijker te maken, zodat ondernemers kunnen inzetten op 'beleving'. We denken onder meer aan propere publieke toiletten, lockers of thuisbezorging van shopping bags."





Beveren: Hier is er zowel bij grote als kleine kmo's nood aan extra ruimte. Ze zijn vragende partij voor een bedrijventerrein met een regionaal karakter. Bezorgdheid is er over de havenuitbreiding en de mobiliteitsproblemen. In het centrum pleit Unizo voor een aanpak van de leegstand en het ongezellig karakter van De Warande.





Temse: De vraag voor een herinrichting van het kernwinkelgebied leeft heel duidelijk. Ook de aanstelling van een voltijdse ambtenaar lokale economie zou voor de lokale ondernemers een goeie stap zijn.





Stekene: Volgens Unizo is er meer inzet nodig voor de wisselwerking tussen lokale werkzoekenden en lokale ondernemers. Nog te vaak blijven vacatures openstaan.