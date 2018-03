"Kinderen geven betekenis aan leven" ZANGERES SANNE ZET ZICH IN VOOR ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS JORIS VERGAUWEN

03 maart 2018

02u44 0 Sint-Niklaas Op een podium staat zangeres Sanne niet meer. Haar publiek waar ze zich nu vol voor geeft, zijn de anderstalige nieuwkomers die naar ons land zijn gevlucht. In het onthaalklasje van juf Sanne kwam gisteren minister van Onderwijs, Hilde Crevits, op bezoek.

'Veel te mooi', net zoals haar hit met haar man Erik Van Neygen uit 1990, zou juf Sanne (44) vandaag haar taak als leerkracht omschrijven. In basisschool Gavertje Vier in Belsele zet ze zich elke dag in voor het lot van kinderen van vluchtelingen, in de onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN). Al 24 jaar geeft ze er les, het grootste deel als juf in het eerste leerjaar en sinds 2,5 jaar als juf in de OKAN-klas of de wereldklas zoals ze het er zelf noemen. De meeste kinderen, tussen 5 en 13 jaar, verblijven nog in het Rode Kruis-opvangcentrum Westakkers. Hun roots: van Rwanda, Burundi en Burkina Faso, Rusland, Albanië en Pakistan tot Afghanistan, Irak en Syrië. "Toen 2,5 jaar geleden in onze school de vraag werd gesteld wie zich wilde engageren voor de OKAN-klas, heb ik me metéén kandidaat gesteld. Ik was toe aan iets anders én ik wilde echt iets betekenen voor kinderen. Onze dochter Maartje is al twintig en zij gaat stilaan haar eigen weg. Maar ik ga zó graag met kinderen om, dat dit voor mij op het perfecte moment kwam."





Trauma's

Makkelijk is het niet, als juf in een klas met kinderen uit alle hoeken van de wereld, die vooral zo snel mogelijk onze taal onder de knie moeten krijgen. "Dit zijn allemaal kinderen met veel trauma's, die veel verschrikkelijke dingen hebben moeten zien en meemaken. We moeten vaak afscheid nemen van kinderen, volgende week gaan er weer twee weg. Ik hecht me aan de kinderen en het doet pijn. Tegen mijn man Erik ben ik continu over de kinderen bezig, hij wil dat ik het vaker loslaat. Ik wil vooral dat zij hier warmte voelen. Ook na schooltijd ben ik ermee bezig, alle kinderen en hun families hebben mijn gsm-nummer. Hoe lang of hoe kort hun periode hier ook duurt, die warmte en liefde zullen ze toch altijd al meedragen."





Minister op bezoek

Sanne had zelf minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) uitgenodigd, die gisteren een kijkje kwam nemen. "In tegenstelling tot anderstalige nieuwkomers in het middelbaar, worden kinderen in het lager meestal in een gewone klas ondergebracht, omdat een studie zou hebben uitgewezen dat ze zo het snelst de taal oppikken. Wij kiezen hier op school voor een compleet andere aanpak, waarbij we de anderstalige kinderen wél samenbrengen en een programma op hun maat ontwikkelen. Wij vinden dat veel beter, omdat deze kinderen nog zoveel te verwerken hebben en ondertussen veel en snel moeten bijleren. Als meer scholen het op deze manier deden, zouden veel kinderen gelukkiger worden."