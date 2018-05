"Kaartershuisjes moeten ontmoetingsplaatsen worden" 23 mei 2018

De stad wil de drie bestaande clubhuizen, de zogenaamde 'kaartershuisjes', extra impulsen geven om uit te groeien tot nog grotere ontmoetingsplaatsen. De clubhuizen bevinden zich in de Rode Kruisstraat in de Kloosterlandwijk, in de Colmarstraat in de Baenslandwijk en in het Sint-Jobcentrum in Puivelde. "De clubhuizen dateren al van de jaren zestig en trekken behoorlijk wat senioren aan. Maar we willen dat ze echte, volwaardige ontmoetingsplaatsen worden, met meer activiteiten en vanaf het najaar zelfs af en toe een maaltijdservice", aldus schepen voor Seniorenzaken Christel Geerts (sp.a). De stad wil de inwoners betrekken bij de zoektocht naar een naam voor de clubhuizen. Wie de meest geslaagde naam instuurt, krijgt een etentje voor twee. Info in de clubhuizen, via senioren@sint-niklaas.be of 03/778.37.26. (JVS)