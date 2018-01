"Jongeren dichter bij elkaar brengen met voetbal" 30 januari 2018

02u47 0 Sint-Niklaas Om de samenhorigheid tussen de jongeren in Sint-Niklaas te verhogen, wil Jong Socialisten veel meer jonge inwoners aan het voetballen krijgen.

Volgens de jongste generatie socialisten kan de stad met een aantal laagdrempelige initiatieven een belangrijke rol spelen. "Denk maar aan toernooien met spelers uit verschillende wijken, telkens op een andere plek in de stad. Een mooie rol zou ook de nieuwe MF Soccer Arena in het Industriepark-West kunnen spelen, waar jongeren het op kunstgrasveldjes tegen elkaar kunnen opnemen", vertellen Nand De Klerck, Nicolas Rodrigo en Glenn Bouweraerts van Jong Socialisten. "We merken dat veel jongeren in onze stad elkaar niet kennen, terwijl dat net heel belangrijk is. Voetbal kan daar verandering in brengen. Sport en ontmoeting creëren, zeker voor de 'niet-georganiseerde jongeren', dat zou een grote meerwaarde kunnen vormen voor de opgroeiende generaties in Sint-Niklaas. Een mooie kans voor de stedelijke jeugd-, sport- en welzijnsdienst, kortom." (JVS)