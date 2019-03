“Jonge vluchtelingen op weg helpen”: vzw A Rolling Stone opent tweede doorgangshuis JVS

28 maart 2019

17u13 0 Sint-Niklaas De vzw A Rolling Stone opent in Sint-Niklaas een tweede doorgangshuis voor jonge, erkende vluchtelingen. Na het huis in de Koningin Elisabethlaan, dat intussen anderhalf jaar in gebruik is, wordt een woonst in de Collegestraat ingericht voor vier meisjes. In april nemen de jonge bewoners er hun intrek.

De vzw A Rolling Stone is een privé-initiatief van een groep solidaire burgers die jonge vluchtelingen de kans willen geven om via dit doorgangshuis hun draai te vinden in onze samenleving, voor ze volledig op eigen benen moeten staan. In oktober 2017 opende de organisatie een eerste doorgangshuis, in de Koningin Elisabethlaan. Daar kregen drie jonge Afghanen van 16 en 17 jaar onderdak. “We helpen hen om hun plekje te vinden in onze samenleving”, vertellen Mia Mortier en Marie-Jeanne Maes, oprichters van vzw A Rolling Stone.

Ze zijn nu klaar om alweer een stap te zetten, met een tweede doorgangshuis. Dat huurt de organisatie in de Collegestraat 32. Vier jonge, erkende vluchtelingen kunnen er vanaf april wonen. Dit wordt een huis voor uitsluitend meisjes. “De kans deed zich voor om een tweede doorgangshuis op te starten, na het vertrek van de vzw Minor Ndaku in dit pand. Zij hadden hier al een project solidair wonen voor vier minderjarige vluchtelingen. Daarmee is de stap voor ons niet zó groot.”

“Van nul beginnen”

Door de maandelijkse giften van heel wat sympathisanten kan A Rolling Stone dit doen. “We worden niet gesubsidieerd. Dit verhaal kunnen we schrijven dankzij de financiële en materiële steun van heel wat mensen. Maar de jonge vluchtelingen dragen ook bij. Ze staan een deel van hun leefloon af als huur, 16 euro per dag. Bedoeling is dat ze hier tot hun 18de kunnen blijven, daarna zoeken ze hun eigen stekje. Intussen heeft één bewoner ons huis in de Elisabethwijk verlaten. Hij heeft zijn eigen stekje in diezelfde wijk gevonden en doet het heel goed. Hij studeert en sport veel. Nog twee bewoners zullen tegen de zomer vertrekken. We zien het als onze taak om hen zoveel mogelijk bij te staan, zodat ze hun weg vinden in onze samenleving. Dit zijn minderjarigen die in ons land terecht gekomen zijn en hier helemaal van nul moeten beginnen.”

Het voorbije anderhalf jaar hebben de vrijwilligers van A Rolling Stone zélf ook al veel bijgeleerd. “Dat er veel administratie en papierwerk bij komt kijken, dat er van hun 910 euro leefloon nog ongeveer 360 euro overblijft voor eten, vervoer en kledij of dat ze het geld dat zij bijverdienen door te klussen in het weekend moeten afgeven aan het OCMW: het zijn maar enkele voorbeelden. Over hygiëne, het juist gebruik van het toilet, poetsen, sorteren of een planning maken: er is veel dat ze moeten leren. Maar ze leren wel héél snel bij. We krijgen onder meer ook de hulp van de Arteveldehogeschool Gent. Studenten komen onze jongeren leren hoe ze een CV moeten schrijven, maar ze spelen ook spelletjes. Belangrijk om dagdagelijks Nederlands te leren spreken.”

Mia Mortier en Marie-Jeanne Maes steken behoorlijk veel tijd en energie in A Rolling Stone. “Maar we zijn gedreven, omdat we voelen dat we met iets goed bezig zijn. Als je deze kwetsbare jongeren op weg kan helpen, geeft dat ook veel energie. We weten ook dat niet iedereen dit waardevol vindt, maar we varen graag tegen de stroom in, om voor enkelen het verschil te maken, om de nachtmerrie van deze jongeren misschien toch om te zetten in een mooie toekomst.”

Komende zondag wordt het tweede doorgangshuis officieel geopend. In april nemen de jonge bewoners er hun intrek. Info: Facebook: A Rolling Stone Sint-Niklaas