"Jonge bands podiumkansen geven" NA LAWIJTSTRIJD PAKT DE CASINO NU UIT MET STATIEWEDSTRIJD JORIS VERGAUWEN

21 maart 2018

02u38 0 Sint-Niklaas Na het einde van het rockconcours Lawijtstrijd pakt concertorganisator De Casino nu uit met de eerste Statiewedstrijd. Vrijdag nemen vier Wase bands het tegen elkaar op, met als inzet een plek op festival Statie West in mei. Daarmee wil De Casino jonge bands meer podiumkansen bieden.

Vier bands mogen zich opmaken voor de eindstrijd van de 'Statiewedstrijd', nu vrijdag in De Casino. Dat zijn 'Chief Roberts', snoeiharde hardcore-punk en eerder al op het podium van Graspop, 'SMradio' met verhalen in stonerpunk gedrenkt, 'Hunter' met no-nonsense metal en de rockabilly-band 'The Gang Bank'. Via vi.be, het online platform van Poppunt meldden zich 96 bands aan voor de voorronde. De jury selecteerde deze vier laureaten. De winnaar mag op 19 mei het festival op de SVK-terreinen in Sint-Niklaas openen. Hiermee slaan de festivalorganisatoren en De Casino Concertzaal de handen in elkaar. Voor hen is dit ook een kleinschalige opvolger van het muziekconcours Lawijtstrijd, dat van 2005 tot 2014 heel wat regionaal muziektalent een opstap bood. "We doen al jaren inspanningen om jong Waas talent een podium te bieden, om zo een breder publiek te bereiken. Lawijtstrijd heeft jarenlang een belangrijke rol gespeeld. Met De Casino wilden we daarbij vooral een platform creëren waar muzikanten elkaar konden ontmoeten, motiveren en beïnvloeden. Statie West programmeerde de publiekswinnaar van Lawijtstrijd meerdere jaren als opener. Na tien geweldige edities werd Lawijtstrijd begraven en koos Statie West er voor om de opener zelf te zoeken via een wedstrijd. Nu doen we dat voor het eerst samen, om een lans te breken voor het Waas talent", klinkt het.





Experimenteren

Door het verdwijnen van een hele reeks kleinere podia de voorbije jaren blijft er in Sint-Niklaas niet veel podiumruimte over. Het besef groeit dat het anders moet. Zo proberen jeugdhuis Den Eglantier en De Nest en café 't Hemelrijk recent nog het tij te keren met meer live-muziek van lokaal en jong talent. En ook De Casino wil dat niet uit het oog verliezen. "We bieden jaarlijks al heel wat artiesten de kans om de support te spelen voor een grotere nationale of internationale band. Ook de studenten van de afdeling Jazz van de muziekacademie krijgen vier keer per jaar alle rechten op het podium van De Casino. En we blijven muzikanten en kunstenaars uitdagen en prikkelen om nieuwe artistieke invalshoeken te ontwikkelen door hen infrastructureel en logistiek te ondersteunen. Onze basisfilosofie is dat artiesten moeten kunnen groeien en experimenteren."





De finale van de eerste Statiewedstrijd vindt nu vrijdag vanaf 20 uur plaats in De Casino. Gratis toegang.