‘Interimbureau’ voor vluchtelingen van start: “Integratie van nieuwkomers via vrijwilligerswerk bevorderen" JVS

25 februari 2019

18u11 0 Sint-Niklaas In Sint-Niklaas gaat ‘Refu Interim’ van start. Die organisatie uit Gent wil samen met de stad de integratie van vluchtelingen, asielzoekers en nieuwe migranten via vrijwilligerswerk bevorderen. Komende donderdag is er een infomoment voor organisaties en verenigingen die vrijwilligers willen inzetten. Na Gent, Oostende en Kortrijk is Sint-Niklaas de vierde stad waar Refu Interim aan de slag gaat. En ook in Lokeren wordt het initiatief opgestart.

Alleen al in de twee opvangcentra van het Rode Kruis in Sint-Niklaas verblijven er op dit moment zo’n 600 vluchtelingen. Maar daarnaast zijn er nog vele nieuwkomers die hun weg zoeken in Sint-Niklaas. Met het opstarten van Refu Interim wil het stadsbestuur vluchtelingen, asielzoekers en nieuwe migranten via vrijwilligerswerk een duw in de rug geven voor integratie. Op die manier leren ze sneller Nederlands en leggen ze sociale contacten. Bovendien is vrijwilligerswerk vaak de eerste opstap naar werk. “Daarom doen we een warme oproep aan alle sociale en culturele organisaties, scholen en sport- en vrijetijdsverenigingen om met deze mensen als vrijwilliger aan de slag te gaan”, stelt schepen voor Welzijn Sofie Heyrman (Groen).

Het verhaal van Refu Interium begon twee jaar geleden eerder toevallig op de Gentse Feesten, waar een hele groep vluchtelingen als vrijwilligers meewerkten aan een voorstelling. Zo ontstond het idee om een vzw uit te bouwen die ervoor zorgt dat nieuwkomers makkelijker aan de slag kunnen. Eerst als vrijwilliger, daarna in het echte arbeidscircuit. “Heel vaak zitten nieuwkomers te wachten. Ze hebben de ‘skills’, maar ofwel mógen ze nog niet werken, ofwel vinden ze niks. De taalkloof overbruggen, is voor hen ook de grootste uitdaging”, vertelt Farah Laporte van Refu Interim. “Wij zijn een verbindingsorganisatie tussen die nieuwkomers en organisaties die met vrijwilligers werken. Onder meer in de culturele en sociale sector is er veel vraag naar vrijwilligers. Het is goed voor nieuwkomers om op die manier aan de slag te gaan: zo kunnen ze sneller Nederlands leren en sociale contacten leggen. En het is de ideale opstap naar tewerkstelling, in een volgende fase.”

Infomoment

Samen met het team Integratie van de stad Sint-Niklaas gaat Refu Interim nu van start. Eerst worden er organisaties en verenigingen gezocht die mee willen werken. Daarvoor is er komende donderdag 28 februari een infomoment in het Welzijnshuis, vanaf 13.30 uur. Op zaterdag 30 maart is er dan een inschrijfmoment voor nieuwkomers in Jeugdcentrum Den Eglantier, van 11 tot 14 uur. Ook in Lokeren gaat dit initiatief gelijktijdig van start. “We gaan in een eerste fase een vijftigtal vrijwilligers inschakelen. De doelgroep is in Sint-Niklaas veel groter, dus we kunnen hier zeker groeien, met de juiste mensen en organisaties aan boord. Voor iedereen biedt dit een meerwaarde. Voor nieuwkomers gaat hiermee een hele wereld open, organisaties kunnen dan weer rekenen op nieuwsgierige, leergierige en gemotiveerde vrijwilligers. Mensen en organisaties die elkaar anders niet zouden vinden, worden via dit vrijwilligerswerk samengebracht.”

Info: www.refuinterim.be.