“Impact van koloniale geschiedenis op onze huidige samenleving”: lezing bij WARP JVS

20 maart 2019

10u25 0 Sint-Niklaas Op vrijdag 22 maart is er bij WARP een lezing over de koloniale geschiedenis van België en de impact op onze huidige samenleving.

Dat gebeurt in het kader van het Festival van de Verdraagzaamheid in Sint-Niklaas. Nadia Nsayi, Centraal-Afrika-expert van Pax Christi en Broederlijk Delen, en Don Pandzou, oprichter van ‘Waka Waka Generation’, beleidsmedewerker bij De Ambrassade en opiniemaker, richten met deze lezing hun blik op de gevolgen van ons koloniaal verleden. Dit doen ze door zowel hun persoonlijke ervaring als hun expertise over dit thema te delen. Het is een initiatief van de stedelijke dienst diversiteit, samenleving en preventie van de stad Sint-Niklaas, met de steun van WARP.

De lezing start vrijdag 22 maart om 19 uur bij WARP in de Apostelstraat 20 in Sint-Niklaas. De toegang is gratis, inschrijven is wel verplicht via katrien.vanmoer@sint-niklaas.be.